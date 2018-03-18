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Terim “Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum”

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim 0-0 tamamlanan Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Terim “Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum”

Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim 0-0 tamamlanan Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

18 Mart 2018 Pazar 10:39
Terim “Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum”

Terim “Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum”

   Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim 0-0 tamamlanan Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Fatih Terim mücadeleyle ilgili yaptığı değerlendirmede “Açıkçası oyun tatmin etti. Defansı organize edersiniz, hücumu stratejisi kurgulayabilirsiniz, bütün taktik anlayışı ortaya koyarsınız. Ama top çizgiyi geçmeyince yapacak bir şey kalmaz. Keyifli bir maç oldu. Pozisyon oyununda ne diliyorsak onu yaptık. Pozisyon oyununu iyi oynadık. Tabii puan farkı, kaybedince olacak durum… Rakibimiz ile puan fakrını korumak, bunlara baktığımızda belki beraberlik iyi duruyor gibi ama açıkçası yenmek için çok uğraştık. Olmadı, yapacak bir şeyimiz yok. Ama oyuncularımın oyun anlayışından, oyundaki coşkularından konsantre oluşlarından, mental olarak da iyi durumda olmalarından memnunum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim
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