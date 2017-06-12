Terim; Böyle bir şımarıklıkla gündeme gelmekten hicap duyuyorum

Ben yanlış yönlendirildiklerine inanıyorum

Türkiye Futbol Direktörüın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Kosova'yı 4-1 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Terim'in yaptığı açıklamaların satırbaşları şu şekilde:"Ülke içerden ve dışarıdan birçok düşmanla mücadele ederken, böyle bir şımarıklıkla gündeme gelmiş olmaktan hicap duyuyorum""2016 da bir takım şeyler yaşandı bu sadece prim değildi. Biz kendi aramızda toplandık da Burak'a prim vermeyelim mi dedik""Yaşananlar sadece primle alakalı değildi, atrenmanlara geç gelindi, fotoğraflara girilmedi""Fransa'da öncesi ve sonrasında kulüp takımlarının başına gelebilecek melanetler bizim de başımıza geldi""Bütün ülke aşağı yukarı herkes bir hata yapar, herkes bir şans daha almalıdır dedi bir kadro açtırdım ve arkadaşlarımız burada oldu""Bu zaman zarfında oyuncularımız tarafından Fransa'da tüm basın mensuplarına ve dışarıdaki arkadaşlarına bilgi sızdırdı denildi.uzun yıllardır hizmet ediyor. İçinizden biri desin ki, Hande bana bilgi verdi""Her şeyi doğru yaptım demiyorum benim de uygulamalarda insanlara ters gelebilecek davranışlarım olmuş olabilir""Olay gazetecilerin uçağa alınma meselesi değil. Gazetecileri uçağa ben aldım. 1070 km'lik yolu bizimle gelmezlerse saatlerce sahura kadar direksiyon sallayacaklar denildi ben de tamam gelebiriler dedim""Gerekirse bundan sonra yine alırım. Gazetecileri uçağa alırken oyunculara soracak değilim. Bu ilk kez olan bir uygulama değil. Sizin müdürleriniz ve genel yayın yönetmenlerinizle de gittik""İçime sinmesede kendi çocuklarımada bir hak daha veriyorum"'ye diyor ki oyuncu, '"Ben kimseyi ismen davet etmedim çay içelim denildi içtik. Gazete müdürleriyle hiç bir zaman prim konuşulmadı. Ben o günden sonra kimseyle yemek de yemedim çay da içmedim""Bir kaç defa görüşmeler olmuş takım kaptanıdır arkadaşlarının ne alıp almayacağını takip etmiştir onu'na sorun""Kimin kime vaya kimin kimlerin avukatlığına soyunduğuna, kimlerin nelerle beslendiğine bakmak lazım""Son bir senedir bir tane huzurlu bir kamp bize yaşatmadınız, yaşatmadılar. Ne yaptık da bunu hak ettik?""Ne zaman kim ne istiyorsa yerim, adresim belli. SonradanBey ile görüşmüşler. Sorun, ne konuşmuşlar niye açılmış telefon""Ben bir basın mensubu ile hostes münakaşa ediyor zannettim. İnce bir ses geldi, İPad'de maç izliyordum""Uçaktan indim, kendi arabama bindim bana her şeyi tam olarak anlattılar. 'Üstüne yatın, sabah hallederiz' dedim""Kendisine bir şans vermek istedim bir metin yazıldı, o da tamam dedi. Sonraki olayları biliyorsunuz""Gelsin yüzüme söylesin, herkes için geçerli. Kimin ne derdi ve sorunu varsa gelsin yüzüme söylesin. Yerimiz belli. Kimin neyi varsa, yüzüme söyleyebiliyorsa gelsin""Son kampta Riva'dakasığını ozonla tedavisini göstermiştir. Kimse bana bunlar varsa ben gelmiyorum diyebilir mi?""Bakalım şöyle bir yazımızı geçirelim. Uygulamaları göreceksiniz bundan sonra""Açıkçasıherkese açık. Ben kimi alıp almayacağıma arkadaşlarımla berebar iyice konuşarak hak yememeye çalışarak karar veriyorum""Prim listesinin çıkması ayıptır. Bununla yetinmeyip benim kontratımıntarafından dikkatle saklanması gereken bir evrak olması gerekirken sanki ben gayrimeşru çalışıyormuşum gibi 'buldum buldum' diyerek sevinmek de ayıptır""Biz kimseye az prim, çok prim.. Hepsinin çok kazanmasını isteriz""Dünyanın en büyük oyuncusu olabilirsiniz, sonuçta oyuncusunuz ona göre davranmak zorundasınız""Prim mevzusu tekrardan düşünülmesi gereken bir yanlıştır. Bundan sonra tabelaya bakarak prim sistemi olacak. Paralar dağıtılıp dağıtılıp sonuçta gruptan çıkamıyorsak, bu primlerin ödenmesinin bir manası yok""Bu yapılanın karşılığı kırmızı karttır ve sahada kalamazsın. Ama önümüzdeki günleri kurtarabiliriz dedim""Bilal benim de arkadaşımdır. Arkadaşları da yanında olduğunu göstermek için izin istediler gelin odaya dedim""Kırgınım, içimden kırgın olup başka türlü davranmıyorum söylüyorum""İnsan değer verdiği kişiye kırılır ben de kırgın olduğumu söylüyorum""Açıkçasıile benim görüşlerim ayrı olabilir ama geldiğim günden beri birbirimize yakın ve tutkun duruyoruz"ile ilk günden bu zamana kadar birbirimize sırtımızı döndüğümüz olmadı. Sözleşmem var gençlere güveniyorum, buradayım"'la ilgili ben de duydum. Benim ne hakemlerle, ne disiplin kuruluyla ne de bir başkasıyla ilişkim olmaz. O yüzden şehir efsanesi üretenler var oyle bir şey olabilir mi? Kendizine de tasvip etmediğimi söyledim. Ama her olayı aynı tutmamak lazım""Kim bu süreçte en çok bağırıp eleştirdiyse, bu işi başlatan onlardır. Kimin beklentisi varsa bu işin mühendisi onlardır"'in uçakta dediği doğru bir şey değil ama arkadaşını korumak için söylemiştir. Sinkaflı bir şey söylememiş sonuçta"