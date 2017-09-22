Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104213
ALTIN
145.469
DOLAR
3.4882
STERLİN
4.7316
EURO
4.1836
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur'da elenen takımlar belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur'da elenen...
Süper Lig 6. hafta maç programı belli oldu
Süper Lig 6. hafta maç...
Terim'den TFF'ye ihtar,Paramı verin
Terim'den TFF'ye ihtar,Paramı verin
'Derbi, sonucu futbolcuların belirleyeceği bir maç olsun'
'Derbi, sonucu futbolcuların belirleyeceği bir...
PFDK'dan 5 Süper Lig takımına ceza
PFDK'dan 5 Süper Lig takımına...

Terim'den TFF'ye ihtar,Paramı verin

  Fatih Terim TFF'ye ihtarname yollayarak alacağının ödenmesini istedi.

Terim'den TFF'ye ihtar,Paramı verin

  Fatih Terim TFF'ye ihtarname yollayarak alacağının ödenmesini istedi.

22 Eylül 2017 Cuma 09:58
Terim'den TFF'ye ihtar,Paramı verin

Terim'den TFF'ye ihtar,Paramı verin

    Fatih Terim TFF'ye ihtarname yollayarak alacağının ödenmesini istedi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’nun görevine son verdiği Fatih Terim tazminat için harekete geçti. Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine son verilen Terim, 1 yıllık maaşını istedi. TFF, 26 Temmuz’da Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden aldığı Fatih Terim, alacakları için TFF’ye ihtarname gönderdi.Fatih Terim’in avukatı tarafından çekilen ihtarnamede, sözleşmede yer alan 1 yıllık alacaklar istendi.

   Hürriyet’ten İsmail Er’in haberine göre; Fatih Terim, TFF ile 15 Kasım 2013’te imzaladığı 5 yıllık sözleşmeye göre, başarı primleri hariç senede 3.5 milyon Euro (14.6 milyon TL) ücret alıyordu. Bitimine 16 ay kala mukavelesi tek taraflı olarak feshedilen 64 yaşındaki teknik adam, TFF’den 12 aylık alacaklarını talep etti. Terim ile Demirören, 26 Temmuz’da TFF’nin Levent’teki binasında yaptıkları görüşmede, tazminat için 3.5 milyon Euro karşılığında sözlü olarak anlaşmaya varmış, ancak bu anlaşma resmi yazıya dökülmemişti. Fatih Terim’in, aradan geçen 2 aylık sürede kendisine herhangi bir ödeme yapılmaması nedeniyle avukatı aracılığıyla ihtarname gönderdiği bildirildi. İzmir’in Çeşme ilçesinde damatları ve korumalarıyla birlikte Yüzevler Kebapçısı’nı basmasının ardından görevine son verilen Terim, sözleşmeye göre kalan alacaklarının tamamını isteseydi, 4.66 milyon Euro’ya hak kazanacaktı.

Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimTFF
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur'da elenen takımlar belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur'da elenen takımlar belli oldu
Süper Lig 6. hafta maç programı belli oldu
Süper Lig 6. hafta maç programı belli oldu
Ali Koç seçim hazırlıklarına başladı
Ali Koç seçim hazırlıklarına başladı
'Derbi, sonucu futbolcuların belirleyeceği bir maç olsun'
'Derbi, sonucu futbolcuların belirleyeceği bir maç olsun'
PFDK'dan 5 Süper Lig takımına ceza
PFDK'dan 5 Süper Lig takımına ceza
Terim'e İran liginden teklif
Terim'e İran liginden teklif
Sergen Yalçın Eskişehirspor'u bırakıyor
Sergen Yalçın Eskişehirspor'u bırakıyor
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex: Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex: Aykut Kocaman hayatımı değiştirdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim