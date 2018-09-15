Terim “İlk yarı sıcak ve kurak, ikinci yarı yağışlı ve gollü geçti"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonu yayıncı kuruluşa maç hakkında açıklamalarda bulundu.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4-1 kazanılan Kasımpaşa karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.Fatih Terim’in açıklamalarından öne çıkan ifadeler şu şekildeydi:

“İlk yarı sıcak ve kurak, ikinci yarı yağışlı ve gollü geçti. Böyle özetleyebiliriz. İlk yarıda pek gol pozisyonu bulamadık ama tam tersi kalemizde tehditler gördük. Sonra tahmin edebileceğiniz bir süreç geçirdik devrede. Herkesin tahmin edeceği bir süreç. İkinci yarı oyuncularımız kendine geldi. Çok da iyi ve keyifli bir ikinci yarı oldu. Daha fazla da olabilirdi. Kasımpaşa kendini ispatlamış dikkat edilmesi gereken bir takım. Başarıları da ortada. Kazanıp lider olmak oldukça keyif verici. Tüm arkadaşlarımızı ve ekibimizi tebrik ediyorum. Bir diğeri 36 bine yakın seyirci, kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü benim özenle üzerinde durduğum Ozan ve Yunus’u ben koyuyorum ama onlar da çok tolerans gösterip sahaya çıkıyorlar. Genç arkadaşlarımızı kazanmak bizim için çok önemli. Salı günü stadın dolması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’ne başlamadan önce bu maçı kazanmak bize iyi geldi. Ozan gayet iyi oynadı. Serdar ve Nagatomo ile beraber. Muhakkak ki maç öncesi kafada sorular olmuştur ancak Maicon sakat, Donk’u çekebilirdim, Fernando’yu dinlendirmek istedim. Böyle olduğunda bu tip maçlarda bu oyuncuları kazanırsınız. Lidere karşı liderliği elde etme maçında, Türkiye’nin en önemli bir maçı olduğu için değerlendirmeye alabiliriz. Benim açımdan bugün uzun yıllardır oynayan bir defans oyuncusu gibi oynadı. Daha da gelişecektir. Daha da iyi hale gelecektir. Daha çok yolu var karakteri de başarılı olmaya gayet müsait. Futbolculuğu, kişiliği, sürati ve tekniği gelişmeye açık. Onun bu performansından en az galibiyet kadar mutluyum.”