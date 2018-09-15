Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94760
ALTIN
236.384
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0504
EURO
7.1531
Fenerbahçe Alex'in doğum gününü kutladı
Fenerbahçe Alex'in doğum gününü kutladı
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor
"Çocukluğumdan beri bu anları hayal ediyorum"
"Çocukluğumdan beri bu anları hayal...
Terim “İlk yarı sıcak ve kurak, ikinci yarı yağışlı ve gollü geçti"
Terim “İlk yarı sıcak ve...
Galatasaray 4 - Kasımpaşa 1
Galatasaray 4 - Kasımpaşa 1

Terim “İlk yarı sıcak ve kurak, ikinci yarı yağışlı ve gollü geçti"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonu yayıncı kuruluşa maç hakkında açıklamalarda bulundu.

Terim “İlk yarı sıcak ve kurak, ikinci yarı yağışlı ve gollü geçti"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonu yayıncı kuruluşa maç hakkında açıklamalarda bulundu.

15 Eylül 2018 Cumartesi 09:06
Terim “İlk yarı sıcak ve kurak, ikinci yarı yağışlı ve gollü geçti"

Terim “İlk yarı sıcak ve kurak, ikinci yarı yağışlı ve gollü geçti"

   Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maç sonu yayıncı kuruluşa maç hakkında açıklamalarda bulundu.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4-1 kazanılan Kasımpaşa karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.Fatih Terim’in açıklamalarından öne çıkan ifadeler şu şekildeydi:

   “İlk yarı sıcak ve kurak, ikinci yarı yağışlı ve gollü geçti. Böyle özetleyebiliriz. İlk yarıda pek gol pozisyonu bulamadık ama tam tersi kalemizde tehditler gördük. Sonra tahmin edebileceğiniz bir süreç geçirdik devrede. Herkesin tahmin edeceği bir süreç. İkinci yarı oyuncularımız kendine geldi. Çok da iyi ve keyifli bir ikinci yarı oldu. Daha fazla da olabilirdi. Kasımpaşa kendini ispatlamış dikkat edilmesi gereken bir takım. Başarıları da ortada. Kazanıp lider olmak oldukça keyif verici. Tüm arkadaşlarımızı ve ekibimizi tebrik ediyorum. Bir diğeri 36 bine yakın seyirci, kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü benim özenle üzerinde durduğum Ozan ve Yunus’u ben koyuyorum ama onlar da çok tolerans gösterip sahaya çıkıyorlar. Genç arkadaşlarımızı kazanmak bizim için çok önemli. Salı günü stadın dolması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’ne başlamadan önce bu maçı kazanmak bize iyi geldi. Ozan gayet iyi oynadı. Serdar ve Nagatomo ile beraber. Muhakkak ki maç öncesi kafada sorular olmuştur ancak Maicon sakat, Donk’u çekebilirdim, Fernando’yu dinlendirmek istedim. Böyle olduğunda bu tip maçlarda bu oyuncuları kazanırsınız. Lidere karşı liderliği elde etme maçında, Türkiye’nin en önemli bir maçı olduğu için değerlendirmeye alabiliriz. Benim açımdan bugün uzun yıllardır oynayan bir defans oyuncusu gibi oynadı. Daha da gelişecektir. Daha da iyi hale gelecektir. Daha çok yolu var karakteri de başarılı olmaya gayet müsait. Futbolculuğu, kişiliği, sürati ve tekniği gelişmeye açık. Onun bu performansından en az galibiyet kadar mutluyum.”

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe Alex'in doğum gününü kutladı
Fenerbahçe Alex'in doğum gününü kutladı
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor
"Çocukluğumdan beri bu anları hayal ediyorum"
"Çocukluğumdan beri bu anları hayal ediyorum"
Galatasaray 4 - Kasımpaşa 1
Galatasaray 4 - Kasımpaşa 1
Türkiye 79- Karadağ 69
Türkiye 79- Karadağ 69
A Milli Erkek Basketbol Takımı Karadağ ile karşılaşıyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı Karadağ ile karşılaşıyor
Fenerbahçe, Barcelona dev işbirliğine gidiyor
Fenerbahçe, Barcelona dev işbirliğine gidiyor
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim