Terim: Milli Takım Rusya hedefine mutlaka ulaşacak

Finlandiya galibiyetinin ardından konuşan Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim "Yaşanan tüm küskünlüklerin ve olumsuzlukların geride kaldığını söyledi.
Terim: "İyi bir yoldayız. Dünü unuttuk, yarınlara bakıyoruz. Kaybettiğimiz tüm puanları telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı
KOSOVA'YA KİLİTLENDİK
Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde, daha sonra Ukrayna ile yenişemeyen Milli Takım, İzlanda’ya mağlup olarak I Grubu’na kötü bir başlangıç yapmıştı... Fakat Kosova galibiyetiyle moral bulan Ay-Yıldızlılar, geçtiğimiz gece Antalya’da Finlandiya’yı yenerek elemelere adeta yeniden başladı. Şimdi rotayı 11 Haziran’daki Kosova mücadelesine çeviren Kırmızı- Beyazlılar’da futbol direktörü Fatih Terim, Finlandiya maçı sonrası gelecekle ilgili önemli mesajlar verdi. Milli Takım’ın Rusya hedefine ulaşacağını söyleyen deneyimli hoca, kadro kalitesi olarak birçok takımdan iyi olduklarını vurguladı.
‘RUSYA HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ’
Puan kayıplarının telafi edileceğini vurgulayan Terim, "Finlandiya’yı yenerek Rusya yolunda çok önemli bir engeli aştık. İyi yoldayız. Ancak bu galibiyet bizi aldatmamalı, önümüzde zorlu bir süreç var. Fakat biz zoru seven bir takımız, bunu da başaracağız. Tüm engelleri aşacak güçteyiz. İyi bir yoldayız. Dünü unuttuk, yarınlara bakıyoruz. Kaybettiğimiz tüm puanları telafi edeceğiz. Her maça galibiyet için çıkacağız. Rusya hedefine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.