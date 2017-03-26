Terim: Milli Takım Rusya hedefine mutlaka ulaşacak

KOSOVA'YA KİLİTLENDİK

‘RUSYA HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ’

Finlandiya galibiyetinin ardından konuşan Milli Takımlar Teknik Direktörü"Yaşanan tüm küskünlüklerin ve olumsuzlukların geride kaldığını söyledi.Terim: "İyi bir yoldayız. Dünü unuttuk, yarınlara bakıyoruz. Kaybettiğimiz tüm puanları telafi edeceğiz" ifadelerini kullandıHırvatistan beraberliğiyle başladığı 2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde, daha sonra Ukrayna ile yenişemeyen Milli Takım, İzlanda’ya mağlup olarak I Grubu’na kötü bir başlangıç yapmıştı... Fakat Kosova galibiyetiyle moral bulan Ay-Yıldızlılar, geçtiğimiz gece Antalya’da Finlandiya’yı yenerek elemelere adeta yeniden başladı. Şimdi rotayı 11 Haziran’daki Kosova mücadelesine çeviren Kırmızı- Beyazlılar’da futbol direktörü Fatih Terim, Finlandiya maçı sonrası gelecekle ilgili önemli mesajlar verdi.’ın Rusya hedefine ulaşacağını söyleyen deneyimli hoca, kadro kalitesi olarak birçok takımdan iyi olduklarını vurguladı.Puan kayıplarının telafi edileceğini vurgulayan Terim, "Finlandiya’yı yenerek Rusya yolunda çok önemli bir engeli aştık. İyi yoldayız. Ancak bu galibiyet bizi aldatmamalı, önümüzde zorlu bir süreç var. Fakat biz zoru seven bir takımız, bunu da başaracağız. Tüm engelleri aşacak güçteyiz. İyi bir yoldayız. Dünü unuttuk, yarınlara bakıyoruz. Kaybettiğimiz tüm puanları telafi edeceğiz. Her maça galibiyet için çıkacağız. Rusya hedefine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.