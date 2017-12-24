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Terim morali Cimbom'u coşturdu; Galatasaray 3 - Göztepe 1 | MAÇ SONUCU

Fatih Terim moraliyle sahaya çıkan Galatasaray, tribünleri coşturdu. Göztepe karşısında 1-0 yenik başlayan Cimbomlu ekip, maçı 3-1'lik skorla tamamladı.

Terim morali Cimbom'u coşturdu; Galatasaray 3 - Göztepe 1 | MAÇ SONUCU

Fatih Terim moraliyle sahaya çıkan Galatasaray, tribünleri coşturdu. Göztepe karşısında 1-0 yenik başlayan Cimbomlu ekip, maçı 3-1'lik skorla tamamladı.

24 Aralık 2017 Pazar 22:01
Terim morali Cimbom'u coşturdu; Galatasaray 3 - Göztepe 1 | MAÇ SONUCU

Galatasaray: 3 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU
 

Galatasaray, 17. haftada Tudor sonrası yüzü gülen ekip oldu. Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 3-1 yendi. 'Nerede kalmıştık...' diyerek Cimbom'un başına 4. kez geçen Fatih Terim ile sarı-kırmızılı taraftarlar 1554 gün sonra yeniden buluştu. Galatasaray - Göztepe maçı 3-1 skorla bitti.


Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçında Göztepe'yi 3-1 yendi. 1554 gün sonra Galatasaray'ın başında sahaya çıkan İmparator, özlediği taraftarıyla yeniden buluştu. 35 puana yükselen Cimbom, ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamladı. İzmir ekibi Göztepe ise 30 puanla 6. sırada yer aldı.

8. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Andre Castro, Maicon'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu beyaz noktayı işaret etti. Penaltı vuruşunu gole çeviren Adis Jahovic, Göztepe'yi 1-0 öne geçiren isim oldu.

19. dakikada Galatasaray, Garry Rodrigues ile beraberliği yakaladı: Ceza yayı sol çaprazına sokulan Rodrigues, Gomis ile duvar pası yaparak penaltı noktası üzerinde topla buluştu ve yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi: 1-1.

34. dakikada Galatasaray'da Maicon, Halil Akbunar'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

38. dakikada Galatasaray'da sakatlanan Garry Rodrigues oyuna devam edemedi ve sahayı gözyaşlarıyla terk etti. Fatih Terim, Rodrigues'in yerine Yasin Öztekin'i oyuna alırken mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1 eşitlike tamamlandı.

İkinci 45 dakikaya Galatasaray oldukça istekli başlarken, Bafetimbi Gomis ile girdiğini net pozisyonlardan faydalanamadı.

53. dakikada Galatasaray, Yasin Öztekin'in attığı golle mücadelede 2-1 öne geçti: Sağ kanatta topla buluşan Feghouli ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Gelen topa çok iyi yükselen Yasin, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
70. dakikada Maicon attığı harika frikik golüyle maçın sonucunu ilan etti; Galatasaray, 4. Fatih Terim dönemindeki ilk maçını 3-1 galibiyetle tamamladı.

Öte yandan Galatasaray'da 90. dakikada sakatlanan Fernando sahayı sedyeyle terk etti.

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