Terim "Penaltı kaçırır hatalı gol yersen"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim farklı kaybedilen Akhisar maçından sonra yaptığı açıklamada penaltı kaçırır hatalı gol yersen bu durumun sebebi deplasman fobisi olamayacağını söyledi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda 3-0 kaybedilen Akhisarspor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim’in açıklamalarından öne çıkan ifadeler şu şekildeydi:

“Maç öncesinde böyle bir Avrupa maçı sonrasında konsantrasyon sorununa yönelik tedirginliğimden bahsetmiştim. Ek olarak herhangi bir rotasyon yapmadık, aksine denenmiş bir kurgu değişikliği var. Bu kurgu tutarsa eksik olduğumuz bir yeri ikinci bir alternatifle kapatabilecektik. İlk yarıda 15. dakikadan itibaren oyunu domine ettiğimiz söylenebilir. Devre sonu penaltı kaçmasa belki başka bir şey olabilirdi. Ama ikinci yarı için söylenecek fazla şey yok. Açıkçası hiç beklemediğim bir durum. Bu tarz durumlarla karşılaşmaktan pek hoşlanmam ve bu durumlarla bir daha karşılaşmamak için gereğini yapacağız.”

Fatih Terim, deplasman performansı üzerine yöneltilen soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Bunu ben komik buluyorum. Koca Galatasaray’ın iç ve dış sahası yok. Deplasmandaki çimler mi değişiyor? Her tarafta seyircimiz var. Eğer Galatasaray’a gelmiş bir oyuncu, deplasmandan çekiniyorsa burada işi yok zaten. Penaltıyı atamazsan, devreye önde giremezsen veya uygun pozisyonları değerlendiremeyip hatalı gol yersen bu durumun sebebi deplasman fobisi olmamalı. Akhisar seyircisi hiçbir taşkınlık yapmadı. Hiçbir mazeret olmamalı.”