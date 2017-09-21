Terim'e İran liginden teklif

İSTANBUL (AA) - İran'ın büyük takımlarından İstiklal Spor Kulübü üst yöneticisi Rıza İftikari, teknik direktörleri Ali Rıza Mansuriyan'dan boşalan görev için ilk tercihlerinin Fatih Terim olduğunu söyledi.

İstiklal takımının resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan İftikari, teknik direktör arayışının devam ettiğini ve kulübün ilk tercihinin Terim olduğunu belirtti.

İftikari açıklamasında, eski teknik direktör Mansuriyan'ın istifasının kulüp tarafından kabul edildiğini kaydederek, "Elbette bizim ilk tercihimiz, Türkiye'nin büyük teknik direktörlerinden Sayın Fatih Terim. Kendisiyle anlaşmamız durumunda, sonucu taraftarlarımızla paylaşırız." ifadelerini kullandı.

İran'ın büyük takımları arasında yer alan başkent takımı İstiklal Spor Kulübü, 1945 yılında kuruldu.

İran Persian Gulf Pro Lig'ine bu yıl iyi bir başlangıç yapamayan İstiklal takımının, 8 lig şampiyonluğu, 6 kupa birinciliği ve 2 Asya Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu bulunuyor.

İstaklal takımı, bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada topladığı 5 puanla ligin alt sıralarında yer alıyor.

Muhabir: Murat Karadağ