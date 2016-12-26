TFF 1.Lig ilk yarısını deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yenen Göztepe 31 puanla liderliğini sürdürdü.Yeni Malatyaspor deplasmanda Boluspor'u 5-1 yenerek Göztepe'nin ardında 30 puanla TFF 1.Lig 16 haftasını 2.ci olarak tamamladı.28 puanlı iki takım Eskişehirspor 3.cü Sivasspor 4.cü tamamlarken Boluspor 26 puanla 5.ci sırada yer aldılar.
TFF 1.Lig'de Göztepe liderliğini sürdürdü
TFF 1.Lig ilk yarısını deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yenen Göztepe 31 puanla liderliğini sürdürdü
TFF 1.Lig ilk yarısını deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yenen Göztepe 31 puanla liderliğini sürdürdü.Yeni Malatyaspor deplasmanda Boluspor'u 5-1 yenerek Göztepe'nin ardında 30 puanla TFF 1.Lig 16 haftasını 2.ci olarak tamamladı.28 puanlı iki takım Eskişehirspor 3.cü Sivasspor 4.cü tamamlarken Boluspor 26 puanla 5.ci sırada yer aldılar.