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26 Aralık 2016 Pazartesi 05:54

TFF 1.Lig'de Göztepe liderliğini sürdürdü

TFF 1.Lig ilk yarısını deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yenen Göztepe 31 puanla liderliğini sürdürdü

TFF 1.Lig'de Göztepe liderliğini sürdürdü
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TFF 1.Lig'de Göztepe liderliğini sürdürdü

   TFF 1.Lig ilk yarısını deplasmanda Samsunspor'u 2-1 yenen Göztepe 31 puanla liderliğini sürdürdü.Yeni Malatyaspor deplasmanda Boluspor'u 5-1 yenerek      Göztepe'nin ardında 30 puanla TFF 1.Lig 16 haftasını 2.ci olarak tamamladı.28 puanlı iki takım Eskişehirspor 3.cü Sivasspor 4.cü tamamlarken Boluspor 26 puanla 5.ci sırada  yer aldılar.

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GöztepeTFF 1LigMalatyasporBolusporEskişehirsporSivasspor
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