TFF 1.Lig’e çıkacak son takım akşam belli oluyor

Beşiktaş Vodafone Arena’da oynanacak mücadelede Gümüşhanespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya gelecek.
Karadeniz ekibi Gümüşhanespor, Kırmızı Grup Play-Off çeyrek final karşılaşmasında Menemen Belediyespor’u, yarı finalde de Kastamonu 1966’yı geçmeyi başararak finale kaldı.
Finalin diğer ekibi Erzurumspor ise yer aldığı 2. Lig Beyaz Grup Play-Off çeyrek finalinde Kocaeli Birlikspor’u safdışı bırakıp, yarı finalde karşılaştığı Amed Sportif’i turun ikinci karşılaşmasında son dakika golüyle mağlup etti.
Bu akşam saat 19.00'da başlayacak karşılaşma ASPOR'dan canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler;
GÜMÜŞHANESPOR:
Hasan,Salih,Taner,Mehmet,Ali,Taşkın,Cumhur,Mehmet Menderes,Rıdvan,Cem,Ali Özgün
T.D.. Mehmet Altıparmak
ERZURUMSPOR:
Ahmet,Fırat,Doğan,Murat,Ferit,Alişan,Fatih,Savaş,Eslem,Erhan,Nobre
T.D.: Kemal Kılıç