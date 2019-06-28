TFF 2019-2020 sezonunun adını belirledi.

TFF 2019-2020 sezonunun adını Cemil Usta Sezonu olarak duyurdu.Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 sezonunun adının "Cemil Usta Sezonu" olduğunu duyurdu. Trabzonspor efsanesi olan "Dozer" lakaplı Cemil Usta bordo mavili ekibin kaptanlığını yaparken 15 Mart 2003'te aramızdan ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.

A Milli Takımımızın eski oyuncularından, Trabzonspor’un efsane kaptanı Cemil Usta, beyefendi ve alçakgönüllü kişiliği, sorumluluk anlayışı ile bütün futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazanmıştı.

Spor Toto Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba (2014-2015), Hasan Doğan (2015-2016), Turgay Şeren (2016-2017), İlhan Cavcav (2017-2018) ve Lefter Küçükandonyadis (2018-2019) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti.

(Sözcü)