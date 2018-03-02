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TFF; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma'yı PFDK'ya Sevk Etti

TFF olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra iki kulubü ve futbolcuları PFDK'na sevk etti

TFF; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma'yı PFDK'ya Sevk Etti

TFF olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra iki kulubü ve futbolcuları PFDK'na sevk etti

02 Mart 2018 Cuma 18:01
TFF; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma'yı PFDK'ya Sevk Etti

TFF; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Quaresma'yı PFDK'ya Sevk Etti

   TFF olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçından sonra iki kulubü ve futbolcuları PFDK'na sevk etti.PFDK'na Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan siyah-beyazlı futbolcu Ricardo Quaresma, kural dışı hareket ve saldırı nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Kulübü'nün saha olayları ve çirkin, kötü tezahürat sebebiyle, Fenerbahçe Kulübü'nün ise çirkin, kötü tezahürat ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

   TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

BEŞİKTAŞ

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO'nun aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 02.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 12/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İstanbul

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFenerbahçeQuaresmaTFF
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