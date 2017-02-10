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10 Şubat 2017 Cuma 14:54

TFF'de Fenerbahçe depremi

 TFF dış ilişkiler icra kurulu üyesi Tuna Akın, görevinden istifa etti

TFF'de Fenerbahçe depremi
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TFF'de Fenerbahçe depremi
 
   TFF dış ilişkiler icra kurulu üyesi Tuna Akın, görevinden istifa etti.TFF dış ilişkiler icra kurulu üyesi Tuna Akın gönderdiği istifa mektubu ile son dönemdeki futboldaki adaletsizliklere vurgu yaparak TFF'deki görevlerini bıraktı. Akın istifa mektubunu bugün TFF'ye gönderirken böylece Uslu'nun çağrısı üzerine istifa eden ilk isim olmuş oldu.
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Anahtar Kelimeler
TFFFenerbahçeİstifa
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