TFF'de Fenerbahçe depremi

TFF dış ilişkiler icra kurulu üyesi Tuna Akın, görevinden istifa etti.TFF dış ilişkiler icra kurulu üyesi Tuna Akın gönderdiği istifa mektubu ile son dönemdeki futboldaki adaletsizliklere vurgu yaparak TFF'deki görevlerini bıraktı. Akın istifa mektubunu bugün TFF'ye gönderirken böylece Uslu'nun çağrısı üzerine istifa eden ilk isim olmuş oldu.
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TFF dış ilişkiler icra kurulu üyesi Tuna Akın, görevinden istifa etti
TFF dış ilişkiler icra kurulu üyesi Tuna Akın, görevinden istifa etti.TFF dış ilişkiler icra kurulu üyesi Tuna Akın gönderdiği istifa mektubu ile son dönemdeki futboldaki adaletsizliklere vurgu yaparak TFF'deki görevlerini bıraktı. Akın istifa mektubunu bugün TFF'ye gönderirken böylece Uslu'nun çağrısı üzerine istifa eden ilk isim olmuş oldu.