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TFF'den AYM açıklaması
TFF'den AYM açıklaması

TFF'den AYM açıklaması

TFF, Anayasa Mahkemesinin, TFF İlk Derece Hukuk Kurullarının aldığı kararların, ilgili yasanın değişmemesi durumunda adli ve idari mahkemelere taşınabileceği hükmüyle ilgili açıklama yaptı.

TFF'den AYM açıklaması

TFF, Anayasa Mahkemesinin, TFF İlk Derece Hukuk Kurullarının aldığı kararların, ilgili yasanın değişmemesi durumunda adli ve idari mahkemelere taşınabileceği hükmüyle ilgili açıklama yaptı.

02 Mart 2018 Cuma 19:58
TFF'den AYM açıklaması

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Anayasa Mahkemesinin (AYM), TFF İlk Derece Hukuk Kurullarının aldığı kararların, ilgili yasanın değişmemesi durumunda adli ve idari mahkemelere taşınabileceği hükmüyle ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Anayasamızın 59. maddesinin 2. fıkrası 'Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim Kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz' hükmünü içerir." denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa Mahkemesinin kararı, bu hükümle birlikte okunduğunda federasyonun ilk derece yargı kurullarının futbolun yönetimine ve disiplinine ilişkin vereceği kararlara karşı ancak TFF Tahkim Kuruluna itiraz edilebileceği ve bu kararlara karşı başka yargı mercilerine itiraz edilemeyeceği anayasa hükmüne dayanmakta olup halen yürürlüktedir. Anayasa Mahkemesinin iptal hükmünün bir yıl sonra yürürlüğe girmesinden sonra taraflar kendi aralarında imzaladıkları sözleşmelerden kaynaklanan alacak iddia ve talepleri ile mali haklarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde TFF'nin ilk derece hukuk kurullarından olan Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna ve temyiz mercii olarak Tahkim Kuruluna başvurmak zorunda olmayıp genel adli mercilere başvurabileceklerdir. Futbolun yönetimine ve disipline ilişkin kararlara karşı nihai karar mercii halen TFF Tahkim Kuruludur."

Muhabir: TFF'den AYM açıklaması

Son Güncelleme: 02.03.2018 17:44
Anahtar Kelimeler:
Spor
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