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TFF derbi programını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ilk yarıda oynacak derbi programını açıkladı.

TFF derbi programını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ilk yarıda oynacak derbi programını açıkladı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 07:56
TFF derbi programını açıkladı

TFF derbi programını açıkladı

   Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ilk yarıda oynacak derbi programını açıkladı.Spor Toto Süper Lig'de Milli aranın ardından 5. hafta maçlarıyla yarış devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, 5 ve 17. hafta programlarını açıkladı ve böylece ilk yarıdaki maçların tarihleri de belirlenmiş oldu.

Haftanın programı şu şekilde:

14 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

15 Eylül Cumartesi

17:00 MKE Ankaragücü- Akhisarspor

20:00 Göztepe- Kayserispor

20:00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor

16 Eylül Pazar

17.00 Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor

17:00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor

 20:00 Çaykur Rizespor - Bursaspor

20:00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe

17 Eylül Pazartesi

20:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

İşte ilk yarıdaki derbi tarihleri:

6. hafta: F.Bahçe - Beşiktaş 24 Eylül | 21.00 (Pazartesi)

11. hafta: G.Saray - F.Bahçe 2 Kasım | 21.00 (Cuma)

13. hafta: Trabzon - F.Bahçe 25 Kasım | 19.00 (Pazar)

14. hafta: Beşiktaş - G.Saray: 2 Aralık | 20.00 (Pazar)

16. hafta: Beşiktaş - Trabzon 16 Aralık | 19.00 (Pazar)

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)Derbi Programı
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