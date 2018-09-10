TFF derbi programını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ilk yarıda oynacak derbi programını açıkladı.Spor Toto Süper Lig'de Milli aranın ardından 5. hafta maçlarıyla yarış devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, 5 ve 17. hafta programlarını açıkladı ve böylece ilk yarıdaki maçların tarihleri de belirlenmiş oldu.

Haftanın programı şu şekilde:

14 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

15 Eylül Cumartesi

17:00 MKE Ankaragücü- Akhisarspor

20:00 Göztepe- Kayserispor

20:00 Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor

16 Eylül Pazar

17.00 Demir Grup Sivasspor - BB Erzurumspor

17:00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor

20:00 Çaykur Rizespor - Bursaspor

20:00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe

17 Eylül Pazartesi

20:00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor

İşte ilk yarıdaki derbi tarihleri:

6. hafta: F.Bahçe - Beşiktaş 24 Eylül | 21.00 (Pazartesi)

11. hafta: G.Saray - F.Bahçe 2 Kasım | 21.00 (Cuma)

13. hafta: Trabzon - F.Bahçe 25 Kasım | 19.00 (Pazar)

14. hafta: Beşiktaş - G.Saray: 2 Aralık | 20.00 (Pazar)

16. hafta: Beşiktaş - Trabzon 16 Aralık | 19.00 (Pazar)