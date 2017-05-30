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30 Mayıs 2017 Salı 20:07

TFF Hakan Şükür'ün delege hakkını iptal etti

 Türkiye Futbol Federasyonu, yapılacak olan Genel Kurul öncesi Hakan Şükür'ün delege hakkını iptal etti.

TFF Hakan Şükür'ün delege hakkını iptal etti
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TFF Hakan Şükür'ün delege hakkını iptal etti

   Türkiye Futbol Federasyonu, yapılacak olan Genel Kurul öncesi Hakan Şükür'ün delege hakkını iptal etti. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde Olağan Genel Kurul Çağrısı'nı yaparken 9 Haziran tarihinde yapılacak Genel Kurul öncesi  delege olan Hakan Şükür'ün üyeliği iptal edilirken Şükür'ün yerine Ogün Temizkanoğlu dahil edildi. Böylelikle Hakan Şükür'ün oy kullanma hakkı Ogün Temizkanoğlu'na verildi.
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TFFHakan şükür
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