TFF Hakan Şükür'ün delege hakkını iptal etti

Türkiye Futbol Federasyonu, yapılacak olan Genel Kurul öncesi Hakan Şükür'ün delege hakkını iptal etti. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde Olağan Genel Kurul Çağrısı'nı yaparken 9 Haziran tarihinde yapılacak Genel Kurul öncesi delege olan Hakan Şükür'ün üyeliği iptal edilirken Şükür'ün yerine Ogün Temizkanoğlu dahil edildi. Böylelikle Hakan Şükür'ün oy kullanma hakkı Ogün Temizkanoğlu'na verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, yapılacak olan Genel Kurul öncesi Hakan Şükür'ün delege hakkını iptal etti.