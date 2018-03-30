TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2017-2018 sezonunda şubat ayı sonuna kadar futbolcu menajerlerine yaptığı ödemeleri açıkladı.

TFF'nin internet sitesindeki açıklamada, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, kulüplerin federasyona gönderdiği belgeler doğrultusunda şubat sonuna kadar yapılan ödemeler paylaşıldı.

Spor Toto Süper Lig'den 12, Spor Toto 1. Lig'den 4, TFF 2. Lig'den 2 ve TFF 3. Lig'den 1 takımın menajerlere ödediği ücretlerin yer aldığı listede, Galatasaray, 3 milyon 500 bin avro ile başı çekti.

Süper Lig'den, federasyona konuyla ilgili bildirimde bulunan kulüplerin menajerlere ödediği ücretler şöyle:

Antalyaspor: 544 bin avro

Konyaspor: 703 bin 100 avro + 220 bin lira

Alanyaspor: 565 bin 340 avro

Beşiktaş: 75 bin avro

Fenerbahçe: 1 milyon 442 bin 500 avro

Galatasaray: 3 milyon 500 bin avro

Göztepe: 120 bin lira

Kardemir Karabükspor: 670 bin avro + 65 bin lira

İstanbul Başakşehir: 2 milyon 221 bin 500 avro + 804 bin 910 lira

Osmanlıspor: 130 bin avro

Akhisarspor: 59 bin lira

Trabzonspor: 1 milyon 296 bin 200 avro

Bu arada, listede Süper Lig'den Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kayserispor'un bilgileri yer almadı.

Muhabir: Hilmi Sever