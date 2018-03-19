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The Guardian'dan Medipol Başakşehir'e övgü

İngiltere'nin önemli gazetelerinden The Guardian, Medipol Başakşehir ile ilgili makale yayımladı.

The Guardian'dan Medipol Başakşehir'e övgü

İngiltere'nin önemli gazetelerinden The Guardian, Medipol Başakşehir ile ilgili makale yayımladı.

19 Mart 2018 Pazartesi 12:41
The Guardian'dan Medipol Başakşehir'e övgü

İSTANBUL (AA) - İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından The Guardian, Medipol Başakşehir ile ilgili bir makaleye yer verdi.

The Guardian, "Az taraftar, kısa tarih ama Türkiye'nin 3 büyüğüne meydan okuyorlar" başlıklı inceleme yazısında, Medipol Başakşehir'in başarısından övgüyle bahsetti.

Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor ile milli futbolcu Cengiz Ünder'in fotoğrafına da yer verilen haberde, İngiltere Premier Lig'de eskiden forma giymiş futbolcuların, İstanbul ekibinin başarısında katkı sağladıkları aktarıldı.

Haberde, Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Club Brugge'ü 2-0 yendiği maçta Adebayor, Gael Clichy, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Kerim Frei ve Eljero Elia gibi birçok tanıdık yüzle karşılaşıldığı belirtildi.

"Şu anda şampiyonluğun 4 favorisinden biriyiz"

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün idari direktörü Mustafa Eröğüt'ün açıklamasının da yayımlandığı yazıda, Medipol Başakşehir'in, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüplerle verdiği mücadele vurgulandı.

Makalede, şu andaki başarıyla ilgili "Beklediğimizden biraz daha çabuk gerçekleşti" ifadesini kullanan Mustafa Eröğüt'ün, "Ancak ivmeyi yakaladığımız zaman, bunu devam ettirmek istiyoruz. Geçen sezon şampiyon olsaydık, büyük sürpriz olurdu. Bu sene ise sürpriz olmaz. Beklentilerimiz değişti ve şu anda şampiyonluğun 4 favorisinden biriyiz." değerlendirmesine yer verildi.

Muhabir: Serhat Bağbars

Anahtar Kelimeler:
FutbolMedipol BaşakşehirSporThe Guardian
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