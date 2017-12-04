İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Basketbol Takımı Başantrenörü David Blatt, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde yer almamalarının hayal kırıklığını yaşadığını söyledi.

Yeşil-siyahlı ekibin başında ikinci sezonunu geçiren 58 yaşındaki Blatt, Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Blatt, Doğuş Grubu'nun isim sponsorluğunu çekmesinin ardından kulübün bütçede küçülmeye gitmesinin kendisini nasıl etkilediği konusunda, şu ifadeleri kullandı:

"Doğuş Grubu'nun geçen yıl ve bu sezon takıma verdiği desteği inkar edemem. İş hayatında olduğu gibi sporda da olaylar değişkenlik gösterebilir. Asıl önemli olan, hayattaki bu değişimlere atacağınız düzgün adımlarla adapte olabilmektir. THY Avrupa Ligi'nde olmamanın hayal kırıklığını yaşıyorum, fakat bundan kimseyi sorumlu tutmuyorum. Kariyerim boyunca her zaman bana verilen görevi yaptım. Dışarıdan gelen ayarlamalar, benim için etkili olmadı. İşimi yapmaya her zaman devam ettim."

"Finali konuşabilmek için henüz erken"

İsrail asıllı ABD'li başantrenör, ULEB Avrupa Kupası'nda 6'da 6 yaparak gruptan çıkmayı garantilediklerini fakat finali konuşmak için henüz erken olduğunu dile getirdi.

Felsefesine göre hiçbir zaman bütün kartların çok önceden açılmaması gerektiğini belirten Blatt, "Bizim gibi çok genç ve tecrübesiz takımlarda hedefler adım adım düşünülmeli. ULEB Avrupa Kupası'nda finali konuşabilmek için henüz erken bir safhadayız. Sezon yavaş yavaş ilerledikçe bu hedefleri konuşmaya başlayacağız. İlk amacımız olan gruptan çıkmayı başardık. Sezon başında şampiyonluk hedefi koyacak kadar büyük bir takım değiliz." diye konuştu.

"Sıkıntının kısa sürede çözülebileceğinden ümitli değilim"

Blatt, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ve THY Avrupa Ligi yönetimi arasında bir türlü çözülemeyen maç takvimi probleminin basketbola zarar verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Aslında ortada çözülebilecek bir sorun var. İki tarafa da minnettarım çünkü her ikisinin organizasyonlarında da yarıştım. İki kuruluş da basketbolun lehine hareket etmeye çalışıyor. Dilerim bu problemi bir an önce aşarlar ama ben FIBA ile THY Avrupa Ligi yönetimi arasındaki sıkıntının kısa sürede çözülebileceğinden ümitli değilim. Bu, ne yazık ki kötü bir durum."

"Basketbol Gençler Ligi uzun vadede çok akıllı bir yatırım"

David Blatt, Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) Türk basketbolcuların daha fazla süre alabilmeleri için bu sezon kurduğu Basketbol Gençler Ligi'ni güçlü bir şekilde desteklediğinin altını çizdi.

Darüşşafaka'nın genç takımını takip ettiğini ve iyi durumda olduklarını vurgulayan 58 yaşındaki başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TBF, hem Türk basketbolu hem de genç oyuncuların gelişimine dair düzgün düşünceler üretebiliyor, bunu da hayata geçirebiliyor. Basketbol Gençler Ligi uzun vadede çok akıllı bir yatırım. Önemli olan, şu an kameranın arkasında gerçekleşen altyapı antrenmanı. Ben röportaj yapıyorum ama arkamızda 3 çocuk ve antrenörü çalışıyorlar. Hiçbiri oradaki kuralları sormuyor. Onlar sadece kendilerini zorluyorlar ki en iyi hale gelsinler. Eminim ki Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın da gençlik halleri böyleydi. Hidayet Türkoğlu'nun da gençlik zamanlarında bu kadar odaklanmış bir şekilde çalıştığına eminim. Herkes kendi geleceğini belirler. Önemli olan bu."

"Cedi ve Furkan tahmin ettiğim gibi gidiyor"

Blatt, bu sezon Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen milli oyuncular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın durumunun tahmin ettiği gibi gittiğini vurguladı.

Cleveland Cavaliers'ta oynayan Cedi Osman'ın tecrübeli oyunculardan kurulu bir ekipte yer aldığını anlatan Blatt, "Cavaliers'ın amacı tamamen şampiyonluk. Cedi'nin son birkaç haftadır dakikaları arttı. Bu çok önemli bir işaret. İyi bir oyuncu olduğundan dolayı, dakikalarını biraz daha arttırıp oyununu da geliştirebilirse takımda kalıcı hale gelecektir. Furkan'ın oynadığı Philadelphia 76ers ise son yıllara göre daha rekabetçi bir takıma dönüştü. Furkan'ın gerçekten çok fazla çalışması ve fırsat geldiği zaman bunu en iyi şekilde kullanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Russell, Jordan ve Sabonis ile çalışmak isterdim"

Blatt, kariyerinde çok isteyip de çalışamadığı oyuncu olup olmadığı şeklindeki bir soruya karşılık şu ifadeleri kullandı:

"Dürüstçe söylemem gerekirse çok isim var. Bill Russell ile çalışmak isterdim. Çünkü o gelmiş geçmiş en iyi basketbolcu. Basketbol tarihindeki en iyi kazanan oyuncu. Michael Jordan ile de çalışmak isterdim. Arvydas Sabonis de çok özel ve kıymetli bir oyuncu. Bu isimler, saha dışı karakterlerinin yanı sıra saha içinde de arkadaşlarının da performansını arttıran oyuncular. Onlarla çalışmış olmak çok eğlenceli olurdu."

"Her oyuncu ayrı muamele görmeyi hak ediyor"

İsrail ekibi Maccabi FOX ile 2014'te THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Blatt, basketbolda hiçbir oyuncunun aynı olmadığını ve hepsinin ayrı muamele görmeyi hak ettiğini kaydetti.

Rahmetli annesinin ilkokul öğretmeni olduğunu ve ondan çok önemli bir şey öğrendiğini anlatan Blatt, "Öğrencilerin hiçbiri aynı şekilde, aynı zamanda ve aynı yöntemle öğrenmezler. İyi bir öğretmen, öğrencilerinin hepsine farklı bir şekilde yaklaşabilmeyi ve onlara farklı davranmayı bilir. Eğer zaten bunu yapabiliyorsanız, sıkıntılı oyuncularla da rahat çalışırsınız. Bu kolay değil. Başantrenörlüğün öğretmenlikten bir farkı var. Öğretmen her zaman öğrencileri derse davet eder. Başantrenörlerin ise en zorlandıkları şey, oyuncularını maçta dışarı almak, oynatmamak. Oyuncuların size küsmemesi için onlarla iyi ilgilendiğinizi ve onları umursadığınızı gösterebilmeniz lazım. Her oyuncu ayrı muamele görmeyi hak ediyor." şeklinde görüş belirtti.

"Genç oyuncular hiçbir zaman vazgeçmemeli"

Rusya Milli Takımı ile 2007 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan Blatt, iyi bir basketbolcu olmak isteyen genç oyuncuların çok çalışarak, mazeret üretmeyerek, başantrenörlerini dinleyerek ve aileleri ile çevrelerine saygılı olarak hedeflerine ulaşabileceklerini söyledi.

Hiçbir zaman çalışmayı bırakmayarak potansiyellerini en iyi hale getirebileceklerini dile getiren Blatt, "Belki bir Jordan olamayacaklar. Ama genç oyuncular hayatta yaptıkları hiçbir şeyden vazgeçmemeli. Basketbolcu olamasalar bile bu çalışmalarının etkilerini görerek düzgün birer insan olacaklar. En önemlisi de bu." yorumunu yaptı.

Blatt, gelecekte bir biyografi kitabı yazmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine ise, "Şu an bunun için zamanım yok. Bir gün ben de böyle bir şey yapmak istiyorum. Tabii bunu daha genç kuşaklara ilham verebilmek için yapacağım. Kariyerinizde en önemli şey kazandığınız başarılar ve aldığınız kupalar değil; tanıştığınız insanların hayatlarını değiştiriyor olmanızdır." cevabını verdi.

"Bu şekilde çalışırsa çok iyi bir kariyere sahip olacak"

Blatt, İsrail'in Hapoel Holon takımında forma giyen 20 yaşındaki oğlu Tamir'in İsrail Milli Takımı'nda oynamaya başladığını aktararak, şöyle konuştu:

"Oğlum kimseden bir şey beklemiyor. Bir şeyler alabilmek için çalışan insanlardan. 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda en iyi 5 oyuncu arasında yer aldı. Altyapıları geçtikten sonra İsrail Milli Takımı'nda da oynamaya başladı. Eğer bu şekilde çalışmayı sürdürürse ve olgunlaşabilirse çok iyi bir kariyeri olacağını düşünüyorum. İnşallah her şey onun için iyi olur."

Tek kelime, tek cevap

Blatt, AA muhabirinin kendisine yönelttiği tek kelimelere ise şu cevapları verdi:

Basketbol: Aşk

Darüşşafaka: Ruh

Anadolu Efes: Tarih

NBA: Rekabet

Cleveland Cavaliers: Hikaye

THY Avrupa Ligi: Tutku

LeBron James: Yetenek

İstanbul: Özel