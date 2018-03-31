THY Avrupa Ligi play-off biletini alan son ekip belli oldu

İSTANBUL (AA) - Normal sezonun 29. haftasında sarı-lacivertliler, Rusya deplasmanında Khimki'yi 73-64 yendi. Yunan temsilcisi Olympiakos'un İspanya deplasmanında Unicaja Malaga'ya uzatmada 87-85 yenilmesiyle Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu 2. sırada bitirdi.

Ligde normal sezonu Rus ekibi CSKA Moskova'nın birinci, Olympiakos'un ise üçüncü sırada tamamlaması kesinleşti.

Avrupa'da tarihinin en kötü sezonunu geçiren Anadolu Efes ise 29. maçında üst üste 8, toplamda ise 23. yenilgisi aldı. Sahasında Barcelona Lassa'ya 107-83 kaybeden lacivert-beyazlılar, son sırada bulunuyor.

Son bilet'nın

THY Avrupa Ligi'nde son play-off bileti, sahasında İsrail ekibi Maccabi FOX'u 83-72 yenen İspanyol temsilcisi Baskonia'nın oldu.

Daha önce CSKA Moskova, Fenerbahçe Doğuş, Olympiakos, Real Madrid, Panathinaikos Superfoods, Zalgiris ve Khimki play-off biletini almıştı.

Muhabir: Erkan Tiryaki