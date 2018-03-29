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THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finali takımları belli oldu

Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final turuna yükselen takımlar belli oldu.

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finali takımları belli oldu

Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final turuna yükselen takımlar belli oldu.

29 Mart 2018 Perşembe 23:56
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finali takımları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final turuna yükselen takımlar belli oldu.

Ligde normal sezonun 29. haftası yapılan 4 maçla başladı.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Rusya'nın Khimki takımını 73-64 yendi.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları alamayan ve son sırada bulunan Anadolu Efes, sahasında İspanya'nın Barcelona Lassa takımına 107-83 mağlup oldu.

Play-off iddiası bulunmayan iki ekibin karşılaştığı maçta İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan, deplasmanda Almanya'nın Brose Bamberg takımını 83-78 mağlup etti.

Günün son maçında İspanya'nın Baskonia takımıyla İsrail temsilcisi Maccabi FOX karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 83-72 kazanan Baskonia, normal sezonu ilk 8 içinde tamamlamayı garantileyen son takım oldu.

Ligde normal sezonun bitimine 1 hafta kala Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Rusya'dan CSKA Moskova ile Khimki, Yunanistan'dan Olympiakos ve Panathinaikos Superfoods, Litvanya'dan Zalgiris ile İspanya'dan Real Madrid ve Baskonia play-off çeyrek final turuna yükseldi.

Muhabir: Emrah Oktay

Anahtar Kelimeler:
BasketbolBaskoniaFenerbahçe DoğuşSporTHY Avrupa Ligi
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