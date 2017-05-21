THY Euroleague ödülleri sahiplerini buldu

THY Euroleague Ödül Töreni Çırağan Sarayı’nda yapıldı. Organizasyonda 2016-2017 sezonun en iyileri ödüllerini aldı. Sezonun MVP’si ise İspanyol oyuncu Sergio Llull oldu. Gecede sezonun en iyi beşinde yer alan Fenerbahçeli oyuncular Ekpe Udoh ve Bogdan Bogdanovic de ödüllerini aldı.İstanbul’un ev sahipliğinde yapılan THY Euroleague Final Four finali öncesi ödül töreni gerçekleştirildi. Geceye Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Euroleague Başkanı ve CEO’su Jordi Bertomeu,TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve federasyon yetkilileri, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Dörtlü Final’de mücadele eden takımların yöneticileri ile oyuncuları katıldı.Organizasyonda kürsüye ilk çıkan isim Euroleague Başkanı ve CEO’su Jordi Bertomeu oldu. Öncelikle 7 yıldır Eurolegue ana sponsoru olan Türk Hava Yolları’na teşekkür eden Jordi Bertomeu, “Zorlu bir sezon geride kaldı. Final Four’un İstanbul’da olmasından dolayı mutluyuz. Her şey kusursuz ilerliyor. En büyük mücadeleye sahne olan sezonu geride bırakıyoruz. En iyiler burada” diye konuştu.Ardından sahneye gelen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da,dedi. Konuşmaların ardından ise ödüllere geçildi.Keith Langford – Unics KazanLuka Doncic – Real MadridAdam Hanga – BaskoniaSergio Llull – Real MadridAnthony Randolph -Real MadridEkpe Udoh (Fenerbahçe)Bogdan Bogdanovic (Fenerbahçe)Sergio Llull (Real Madrid)Nando De Colo (CSKA Moskova)Georgios Printezis (Olimpiakos)Oyunculara ödüllerini eski milli basketbolcular İbrahim Kutluay ve Mirsad Türkcan’ın da aralarında bulunduğu Avrupa Ligi’nin eski yıldız basketbolcuları verdi.