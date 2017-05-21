THY Euroleague ödülleri sahiplerini buldu

THY Euroleague Ödül Töreni Çırağan Sarayı’nda yapıldı. Organizasyonda 2016-2017 sezonun en iyileri ödüllerini aldı. Sezonun MVP’si ise İspanyol oyuncu Sergio Llull oldu. Gecede sezonun en iyi beşinde yer alan Fenerbahçeli oyuncular Ekpe Udoh ve Bogdan Bogdanovic de ödüllerini aldı.
İstanbul’un ev sahipliğinde yapılan THY Euroleague Final Four finali öncesi ödül töreni gerçekleştirildi. Geceye Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Euroleague Başkanı ve CEO’su Jordi Bertomeu,TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve federasyon yetkilileri, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Dörtlü Final’de mücadele eden takımların yöneticileri ile oyuncuları katıldı.
Organizasyonda kürsüye ilk çıkan isim Euroleague Başkanı ve CEO’su Jordi Bertomeu oldu. Öncelikle 7 yıldır Eurolegue ana sponsoru olan Türk Hava Yolları’na teşekkür eden Jordi Bertomeu, “Zorlu bir sezon geride kaldı. Final Four’un İstanbul’da olmasından dolayı mutluyuz. Her şey kusursuz ilerliyor. En büyük mücadeleye sahne olan sezonu geride bırakıyoruz. En iyiler burada” diye konuştu.
Ardından sahneye gelen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da, “Unutulmaz bir turnuvayı geride bırakmak üzereyiz. En iyi takımlar burada. Bu birliktelik olmasa bu organizasyonu bu kadar iyi seviyeye ulaşmasını sağlayamazdık. Jordi bu organizasyonun bütün aktörlerini iyi seviye taşıdı. Ülkem ve firmam adına kendisine teşekkür ediyorum. Final Four’daki takımlara başarılar diliyorum. Bu güzel organizasyonun İstanbul’da olmasından dolayı çok mutluyum. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Konuşmaların ardından ise ödüllere geçildi.
İşte sezonun en iyileri:
Sayı Kralı: Keith Langford – Unics Kazan
Yükselen Yıldız: Luka Doncic – Real Madrid
En İyi Savunmacı: Adam Hanga – Baskonia
Sezonun En Değerli Oyuncusu: Sergio Llull – Real Madrid
Sezonun En İyi Hareketi: Anthony Randolph -Real Madrid
En İyi 5:
Ekpe Udoh (Fenerbahçe)
Bogdan Bogdanovic (Fenerbahçe)
Sergio Llull (Real Madrid)
Nando De Colo (CSKA Moskova)
Georgios Printezis (Olimpiakos)
Oyunculara ödüllerini eski milli basketbolcular İbrahim Kutluay ve Mirsad Türkcan’ın da aralarında bulunduğu Avrupa Ligi’nin eski yıldız basketbolcuları verdi.