Titi, gelecekten umutlu

BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Christian Chagas Tarouco (Titi), ligin sonuna kadar daha fazla puan alarak yeşil-beyazlı takımı hak ettiği yere getireceklerine inandığını söyledi.

Titi, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonluk yaşamış bir takımda beklentilerin her zaman yüksek olduğunu, istenilen sonuçlar gelmeyince de camiada ister istemez bir baskı oluştuğunu bildirdi.

Ligde zor bir süreçten geçtiklerini ancak iyi bir döneme gireceklerini düşündüğünü anlatan Titi, "Bursaspor'un oyuncusuysanız her zaman kazanmak için oynar ve ona göre hazırlanırsınız. Demir Grup Sivasspor gibi zor bir takımı yendik. Bundan sonra daha iyi olacağına inanıyorum." dedi.

Titi, kalitesi yüksek bir ekibe sahip olduklarını ve bunun da kendilerinden beklentileri yükselttiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ligin sonuna kadar daha fazla puan alacağımıza ve Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğimize inanıyoruz. Evimizde iyi maçlar çıkartıyoruz. Ancak deplasman performansımızın gelişmeye ihtiyacı var. Gelişmemiz için elimizden geleni yapıyoruz. İçerideki performansımızı dışarıya da yansıtarak kazanmamız lazım. Evimizde yaptığımız şeyleri deplasmanda da yapmalıyız. Antalyaspor ile çok önemli maça çıkacağız. Bunun için de gereken hazırlığı yapıp, gerekenleri sahaya yansıtmamız lazım."

Bursa'da ve Bursaspor'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Titi, "6-7 aydır Bursaspor forması giyiyorum. Kendimi yuvamda gibi hissediyorum. Arkadaşlarımla sağlıklı bir ilişkim var. Hocamla da öyle. Birçok şampiyonluk yaşamış bir hoca. Ligde böyle bir hocaya sahip olmak önemli." ifadelerini kullandı.

Titi, bir basın mensubunun "Takımda maddi anlamda bir sorun var mı?" şeklindeki sorusuna ise "Bu bizim çözebileceğimiz konu değil. Biz saha içine odaklanıyoruz ve saha içinde yapılması gerekeni yapıyoruz. Onun dışındaki problemler bizim işimiz değil, bizler futbolcularız. Bizi ilgilendirmez." cevabını verdi.

Muhabir:Hüseyin Yesilkavak