Tofaş 69- Fenerbahçe 74

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 8. hafta maçında Tofaş’a konuk oldu. Fenerbahçe , ilk yarısını 33-41 önde bitirdiği mücadeleyi 69-74 kazanarak yedide yedi yaptı.

Çeyrek Skorları:



1. Çeyrek: 26-19 (Fenerbahçe)

2. Çeyrek: 15-14 (Fenerbahçe)

3. Çeyrek: 20-17 (Tofaş)

4. Çeyrek: 16-16

Zeljko Obradovic "Fenerbahçe taraftarlarına da harika destek için teşekkür ediyorum."

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Joffrey Lauvergne, Tofaş maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.



Karşılaşma hakkındaki sözlerine, oyuncularını bu zorlu periyottaki performansları için tebrik ederek başlayan Obradovic “Bizim için çok ağır ve zor bir hafta oldu. Yedi günde dört maç oynadık. Bu nedenle oyuncularımızın gösterdiği reaksiyondan dolayı mutluyum. 40 dakika boyunca bizim için normal olan seviyede oynamasak bile, aldıkları bir diğer önemli galibiyetten ötürü onları tebrik ediyorum. Zorlu maç programından dolayı bugün iki sakatımız oldu; Kostas Sloukas ve Luigi Datome. Kenarda da sakatlıktan dönen genç oyuncumuz Efe Ergi Tırpancı ve Sinan Güler vardı. O yüzden rotasyonumuz tamamen farklıydı. Yine de önemli bir galibiyetti ve oyuncularımı bir kez daha kutluyorum. Fenerbahçe taraftarlarına da harika destek için teşekkür ediyorum. Tofaş taraftarlarıyla birlikte çok güzel bir atmosfer yarattılar. Aynı zamanda Tofaş’ı da tebrik ediyorum. Asla pes etmediler, 20 sayı gerideyken bile mücadele edip maça dönmeyi bildiler.” ifadelerini kullandı.



Koç Obradovic, Erick Green’in kadroda olmamasına ilişkin gelen soruya ise “Benim kararım. Oyuncuların oynayıp oynamamasına karar veren kişi benim ve ben de her zaman bu kararı takımım için en iyisi olacak şekilde vermeye çalışıyorum. Sadece takımımın iyiliğine düşünüyorum. Herkes oynamak için süre bulacak.” şeklinde yanıt verdi.



Obradovic, üçüncü çeyrekte yapılan top kayıplarıyla ilgili sorulan soruya da “Oyuncularım yorgunlar. Onlar da birer insan. Salı günü EuroLeague’de maç yaptık. Çarşamba seyahat ettik. Perşembe yine EuroLeague’de maç oynadık. Ardından geri döndük. Tel Aviv’den dönüşte sabah 4’te uyandık. Bu normal bir durum. Sakat oyuncularımın durumunu ise henüz bilmiyorum.” dedi.



Mücadelenin zorluğuna değinen ve Tofaş’ın iyi bir takım olduğunu belirten Joffrey Lauvergne ise, maça ilişkin olarak “Oldukça zorlu bir karşılaşma oldu. İyi başlayıp farkı 21’e kadar yükselttik. Daha sonra rakibimiz iyi oynadı ve neredeyse eşitliği sağlayacak duruma geldiler. Zorlu bir karşılaşmaydı. Rakibimiz gerçekten iyi bir takım. Şu ana kadar ligde oynadığımız en iyi takım olduğunu düşünüyorum. Elbette Anadolu Efes de var ama Tofaş gerçekten iyi bir ekip. İyi oyuncuları var ve bu akşam da iyi bir maç çıkardılar.” ifadelerini kullandı.