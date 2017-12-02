TOFAŞ, Galatasaray Odeabank'ı 97-90 yendi

BURSA (AA) - TOFAŞ, bu sonuçla namağlup liderliğini sürdürdü. Galatasaray Odeabank ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta TOFAŞ, boyalı alandan Muhsin Yaşar ile etkili olarak, 6. dakikayı 15-10 önde geçti. Rakibinin farkı açmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, Göksenin Köksal ve Hardy ile dış atışlardan sayı bularak 8. dakikada skoru lehine çevirdi: 17-18. İki takımın üstünlük kurma mücadelesiyle geçen periyotta daha etkili olan sarı-kırmızılı ekip, çeyreği 27-25 önde bitirdi.

İkinci periyoda iyi başlayan, Yiğit Arslan ve Owens ile etkili olan TOFAŞ, 12. dakikada skoru 32-31'e getirerek öne geçse de Hopson ve Göksenin Köksal ile skor üreten Galatasaray Odeabank, tekrar üstünlük kurdu ve 17. dakikada farkı 6 sayıya (38-44) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümünde savunmada sertliği artıran TOFAŞ, hızlı hücumlarda Morgan ile skor üretti ve farkı azalttı. Maçın ilk yarısı, Galatasaray Odeabank'ın 53-52 üstünlüğüyle tamamlandı.

Üçüncü çeyreğin başında Crocker ile 2 sayılık basket bulan TOFAŞ, Henry ve Owens'ın skora katkısıyla, 24. dakikayı 61-55 önde geçti. Owens'ın üst üste bulduğu sayılarla 28. dakikada farkı ilk kez çift hanelere (73-63) çıkaran mavi-beyazlılar, final periyoduna 79-65 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen TOFAŞ, salondan 97-90 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 24 sayı üreten Morgan, maçın en skorer ismi oldu. Galatasaray Odeabank'ta ise Hardy 21 sayıyla oynadı.

Muhabir: Sergen Sezgin