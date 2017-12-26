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TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupasına veda...

TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupasına veda etti

ULEB Avrupa Kupası D Grubu 10. hafta maçında TOFAŞ, konuk ettiği Rusya temsilcisi Zenit'e 80-76 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupasına veda etti

ULEB Avrupa Kupası D Grubu 10. hafta maçında TOFAŞ, konuk ettiği Rusya temsilcisi Zenit'e 80-76 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

26 Aralık 2017 Salı 23:38
TOFAŞ, ULEB Avrupa Kupasına veda etti

BURSA (AA) - Basketbolda ULEB Avrupa Kupası D Grubu 10. hafta maçında TOFAŞ, konuk ettiği Rusya temsilcisi Zenit'e 80-76 mağlup oldu.

Bu sonuçla 6. mağlubiyetini alan TOFAŞ, grubu 5. sırada tamamlayarak organizasyona veda etti. Grupta 6. galibiyetini alan Zenit ise ilk 4 takım arasına kalarak, Top 16 turuna yükseldi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Voronov ve Simonovic ile dış atışlardan basketler bulan Zenit, 4. dakikada 14-8 öne geçti. TOFAŞ, rakibine Kadji ve Morgan ile hızlı hücumlardan ürettiği sayılarla karşılık verince fark 1 sayıya indi ve ilk çeyrek 16-15 Zenit'in üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyoda Gordon'un sayılarıyla etkili başlayan konuk ekip, Simonovic'in de skora katkı sağlamasıyla 14. dakikada 10-0'lık seri yakaladı: 15-26. Kalan dakikalarda dış atışlardan isabetler bulan ve iyi oyunu sürdüren Zenit, soyunma odasına 43-34 üstün gitti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan TOFAŞ, Morgan'ın basketiyle 24. dakikada maçın başından bu yana ilk kez öne geçti: 46-45. Taraftarının da desteğini arkasına alarak rakibine baskı kuran TOFAŞ, 28. dakikada farkı 5 sayıya (55-50) çıkardı. TOFAŞ'ın boyalı alandaki sert savunmasını çeyreğin son dakikasında Gordon ile üst üste sayılar bularak geçen Zenit, tekrar üstünlüğü sağladı ve final periyoduna da 60-58 önde girdi.

Son periyodun başlarında Morgan ve Barış Ermiş ile etkili olan TOFAŞ, 34. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 64-62. Aynı dakika içerisinde Reynolds'un 3 sayılık basketiyle tekrar öne geçen Zenit, kalan bölümde iyi oyunu sürdürdü ve maçtan 80-76 galip ayrıldı.

Muhabir: Sergen Sezgin

Son Güncelleme: 27.12.2017 05:03
Anahtar Kelimeler:
ZenitULEB Avrupa KupasıTofaşSpor
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