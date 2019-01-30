Tolgay Aslan Fenerbahçe'de

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Tolgay Aslan Fenerbahçe ile anlaştı.Transfer döneminin bitmesine 48 saatten az bir süre kala Fenerbahçe'de Tolgay Arslan isminin resmiyet kazanması artık an meselesi.

Beşiktaş'la Şener Özbayraklı + 2.5 milyon Euro karşılığında el sıkışan Sarı-Lacivertliler'de bir dönem forma giyen eski futbolcu Serhat Akın, yakın dostu olduğu Tolgay'la ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Akın, Twitter hesabından ''Tolgay Arslan kardeşim hayırlı olsun'' yazdı

(Fanatik)