Tomas Hubocan Trabzon'a geldi

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Slovak futbolcu Tomas Hubocan, uçakla Trabzon'a geldi.
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Daha sonra kulübe ait araca binen Hubocan, havalimanından ayrıldı.
Tecrübeli savunma oyuncusunun sağlık kontrolünden geçmesi ve yarın sözleşme imzalanması bekleniyor.
Muhabir: Selçuk Kılıç