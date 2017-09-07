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Tomas Hubocan Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Slovak futbolcu Tomas Hubocan, Trabzon'a geldi.

Tomas Hubocan Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Slovak futbolcu Tomas Hubocan, Trabzon'a geldi.

07 Eylül 2017 Perşembe 16:56
Tomas Hubocan Trabzon'a geldi

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Slovak futbolcu Tomas Hubocan, uçakla Trabzon'a geldi.

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Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen 31 yaşındaki Slovak futbolcuyu havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı.

Daha sonra kulübe ait araca binen Hubocan, havalimanından ayrıldı.

Tecrübeli savunma oyuncusunun sağlık kontrolünden geçmesi ve yarın sözleşme imzalanması bekleniyor.

Muhabir: Selçuk Kılıç

Anahtar Kelimeler:
MarsilyaSporTomas HubocanTrabzonsporTransfer
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