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06 Şubat 2017 Pazartesi 08:15

Tosic'e büyük ceza gelebilir

Dusko Tosic'in başkasına ait akreditasyon kartıyla soyunma odası tünelinde yer aldığı ve bu şekilde maçı seyrettiği kaydedildi

Tosic'e büyük ceza gelebilir
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Tosic'e büyük ceza gelebilir

Dusko Tosic'in başkasına ait akreditasyon kartıyla soyunma odası tünelinde yer aldığı ve bu şekilde maçı seyrettiği kaydedildi. Kırmızı kart gören bir oyuncu olarak saha kenarında olmaması gereken Tosic'in ceza alması gündeme geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatnamesi'nin 47. maddesinin 1. fıkrasında, "Hak sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans, akreditasyon kartı ve sair uygunluk belgelerini kullanarak TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu eyleme herhangi bir şekilde iştirak eden (a) Futbolculara 8 ila 24 müsabakadan men cezası verilir." ifadeleri yer aldı.

Eğer iddialar doğru çıkarsa kırmızı kart gördüğü için ceza olacak olan Tosic, ekstra bir yaptırımla karşı karşıya kalacak. 

(Sporx)
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Dusko Tosic
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