Totti sahalara veda etti

Roma takımının unutulmaz oyuncusu Totti dün son kez sahalara çıktı ve duygu dolu anlarla sahalara veda etti.Totti’nin 25 sene önce başlayan Roma macerasının son sayfasını kapatmadan önce efsane kaptanın sayılarına bir göz atalım.785: Francesco Totti, Roma formasıyla 785 maçta görev yaptı. Kulüp tarihinin rekoru olan bu sayı, bir başka Roma emektarı olan ve tüm zamanlarda Roma formasını en çok giyen ikinci isim olan Daniele De Rossi’den 225 maç fazla.618: Totti, Seria A’da 618 maçta görev yaptı. 10 numara, bu sıralamada ise Gianluigi Buffon’dan bir maç geride ikinci sırada yer alıyor.307: Roma formasıyla 307 gol kaydeden Francesco Totti, elbette bu alanda da kulüp rekorunun sahibi.250: Serie A’da Totti 250 kez ağları sarsmayı başardı. Bu sayı ligde tek bir takım formasıyla atılan en fazla gol. Ayrıca 250 şu an Roma forması giyen tüm oyuncuların toplam gollerinden 4 fazla.58: Totti, İtalya Milli Takımı formasını 58 kez terletti. Gök Mavililer, 2006’da Dünya Kupası’nı kazanırken kadroda o da yer almaktaydı.46: Kaptan toplam 46 Serie A maçında en az iki gol kaydetmeyi başardı ve evet, bu da bir rekor.38: Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en yaşlı isim de Francesco Totti. (38 yıl 59 gün)23: Francesco Totti, 23 farklı Seria A sezonunda gol atmayı başaran tek oyuncu.22: Totti, 22 yaşında kaptanlık bandını takarak, bir Serie A takımında kaptan olarak sahaya çıkan en genç oyuncu olmuştu.11: Roma derbisinde kaydettiği 11 golle efsane 10 numara bu alanda da rekorun sahibi.8: Francesco Totti’nin forma giydiği dönemde Roma, Serie A’yı 8 kez ikinci sırada bitirdi. Bu akşam Roma kazanırsa, bu sayı 9’a yükselecek.1: 2000-2001 sezonunda Roma, şampiyonluğa ulaşırken Francesco Totti de kariyerinin ilk ve tek lig şampiyonluğuna ulaşmıştı. Ayrılsaydı belki de ne kupalar kazanacaktı, kendisi de biliyor ama onun için evde olmak her şeyden çok daha önemli.Sözcü