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Trabzon Balıkesir'i yenerek çeyrek finale adını yazdırdı

Trabzonspor deplasmanda oynadığı Balıkesirspor maçını 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Trabzon Balıkesir'i yenerek çeyrek finale adını yazdırdı

Trabzonspor deplasmanda oynadığı Balıkesirspor maçını 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 22:17
Trabzon Balıkesir'i yenerek çeyrek finale adını yazdırdı

Trabzon Balıkesir'i yenerek çeyrek finale adını yazdırdı

    Trabzonspor deplasmanda oynadığı Balıkesirspor maçını 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu’nda Balıkesirspor Baltok, Trabzonspor’u konuk etti. Trabzon’daki maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrılan ve çeyrek final yolunda avantaj elde eden Ünal Karaman’ın öğrencileri, deplasmanda da 3-1’lik galibiyet elde ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Rotasyon kadrosuyla sahaya çıkan Trabzonspor’un golleri 32’de Filip Novak ve 59 ile 87’de Abdülkadir Parmak’tan geldi. Ev sahibi ekip, 1-0 geri düştüğü maçta iki dakika sonra 34’te Steve Beleck ile eşitliği yakaladı ancak turu alacak bir performans sergileyemedi.

STAT: Balıkesir Atatürk Stadı

HAKEM: Hüseyin Göçek

BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla, Okan, Cüneyt, Glumac, Doğa, Muhammed Ali, Cumali, Mehmet, Nizamettin, Sedat, Beleck

TEKNİK DİREKTÖR: Giray Bulak

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Batuhan, Yusuf, Berkay, Abdülkadir Parmak, Ibanez, Ekuban

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporBalıkesirspor
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