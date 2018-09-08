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Trabzon'da milli maç; Taraftar değil rüzgar sürükledi

Rusya Türkiye karşılaşmasına ev sahipliği yapan Trabzon'da. Türk bayraklarının sağa sola savrulmasıyla ilgili olarak sosyal medyada ortaya atılan iddialara. Trabzanspor'dan cevap geldi.

Trabzon'da milli maç; Taraftar değil rüzgar sürükledi

Rusya Türkiye karşılaşmasına ev sahipliği yapan Trabzon'da. Türk bayraklarının sağa sola savrulmasıyla ilgili olarak sosyal medyada ortaya atılan iddialara. Trabzanspor'dan cevap geldi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 17:32
Trabzon'da milli maç; Taraftar değil rüzgar sürükledi

Trabzon'da milli maç; Taraftar değil rüzgar sürükledi


A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki ilk maçında Rusya'ya 2-1 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar 7,5 yıllık aranın ardından ilk kez Trabzon'da maç yaparken Medical Park'ta çekilen bir fotoğraf gündeme oturdu. Fotoğrafla birlikte Türk bayrağının yerde olduğu şeklinde tepkiler gösterilirken Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuya ilişkin açıklama yaptı. Ağaoğlu fotoğrafın maç öncesi çekildiğini dile getirdi ve "Rüzgarın suçunu taraftarımızın üzerine yükleyerek olumsuz algı yaratma çabaları" ifadelerini kullandı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Trabzon'da Rusya'yı konuk etti. 1-0 geriye düştüğü maçta Serdar Aziz'in golüyle 1-1'i yakalayan ay-yıldızlılar, Dzyuba'nın golüne engel olamayınca maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Rusya maçı ile 7,5 yıl sonra Trabzon'da bir karşılaşmaya çıktı. Milli maçın oynandığı 40 bin 782 kişilik Medical Park Stadı'nın açılışı, 18 Aralık 2016'da gerçekleştirildi. Medical Park Stadı'nda taraftarlar, A Milli Takım'a coşkuyla destek verdi.

Maçı izlemeye gelen taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuyla takımlarına destek verdi. Az sayıda konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alarak ülkelerinin milli takımlarını yalnız bırakmadı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf gündeme damga vurdu. Stadyumda tribünde çekilmiş kare paylaşılarak Türk bayrağının yerde olduğu şeklinde tepki gösterildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. 

"Koltuk üzerlerinde ve yerde bayrak ve federasyonun dağıttığı paketlerin haricinde tek bir çöp parçası dahi yok, yani fotoğrafın maç öncesi çekildiği apaçık ortada" ifadelerini kullanan Ağaoğlu, tepkileri eleştirdi. Ağaoğlu, sözlerini "Bu düşünce içerisidne olan zavallılar şunu iyi bilsinler ki bir toplumu en güçlü olduğu yerden kalleşçe vurmaya çalışmak, yapılabilecek en aptalca hatadır" diyerek noktaladı.

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