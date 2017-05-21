Trabzonspor 0- Medipol Başakşehir 0

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 32. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı!Şampiyonluk için önem taşıyan karşılaşmada taraflar berabere kaldılar.Karşılaşmada Trabzonspor’da 52. dakikada Yusuf Yazıcı, Başakşehir’de ise 68. dakikada Edin Visca direği geçemediler.Bu sonucun ardından 67 puanlı Başakşehir, lider Beşiktaş’ın 4 puan gerisinde kaldı. 33. haftada Beşiktaş deplasmanda Gaziantepspor’u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.Ayrıca Medipol Başakşehir bu sonucun ardından 2. sırayı garantiledi ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynamaya hak kazandı.50 puana yükselen Trabzonsor ise Avrupa kupalarına katılma umudunu son 2 haftaya taşıdı.Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Onazi, Bero, Yusuf Yazıcı, Olcay, Castillo, N’Doye.Başakşehir: Volkan, Caiçara, Bekir, Epureanu, Eren, Attamah, Emre, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor.