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18 Mart 2017 Cumartesi 19:45

Trabzonspor 2-Galatasaray 0

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Trabzonspor 2-Galatasaray 0
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Trabzonspor 2-Galatasaray 0
   Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.Medical Park Arena'daki maçı Halis Özkahya yönetti.Trabzonspor, 23. dakikada N'Doye ile bulduğu golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Bordo mavililer ikinci yarının hemen başında 48.dakikada Yusuf Yazıcı'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 65. dakikada Trabzonspor'da Uğur Demirok 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.90.cı dakikada Sinan'ın ağlara gönderdiği gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.Maçta başka gol olmayınca Trabzonspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla Trabzonspor puanını 41'e çıkarırken ,Galatasaray 46 puanda kaldı.
Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Onazi, Okay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Olcay, N'Doye
Galatasaray: Muslera, Semih, Cavanda, Carole, Linnes, Selçuk, Tolga, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski
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Anahtar Kelimeler
TrabzonsporGalatasaray
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