Trabzonspor 2-Kayserispor 3

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren 30. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti ve ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Maçın gollerini Kayserispor adına Deniz Türüç(6') ve Raheem Lawal(41've75') atarken Trabzonspor'un gollerini Rodallega(33') ve Uğur Demirok(45') attı.Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Aytaç, Onazi, Olcay, Yusuf, N'doye, RodallegaMuammer, Levent, Rotman, Mabiala, Deniz Türüç, Welliton, Lawal, Erkan Kaş, Hakan Aslantaş, Güray Vural, Umut Bulut