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06 Mayıs 2017 Cumartesi 20:39

Trabzonspor 2-Kayserispor 3

 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren  30. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor'u  3-2 mağlup etti

Trabzonspor 2-Kayserispor 3
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Trabzonspor 2-Kayserispor 3
   Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren  30. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Trabzonspor'u  3-2 mağlup etti ve ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Maçın gollerini Kayserispor adına  Deniz Türüç(6') ve Raheem Lawal(41've75') atarken Trabzonspor'un gollerini Rodallega(33') ve Uğur Demirok(45') attı.

Trabzonspor
Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Aytaç, Onazi, Olcay, Yusuf, N'doye, Rodallega
Kayserispor
Muammer, Levent, Rotman, Mabiala, Deniz Türüç, Welliton, Lawal, Erkan Kaş, Hakan Aslantaş, Güray Vural, Umut Bulut
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Anahtar Kelimeler
TrabzonsporKayserispor
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