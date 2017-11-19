Trabzonspor 3 puana son dakikada uzandı

TRABZON (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor, Osmanlıspor'u 4-3 mağlup etti.

2. dakikada Pereira'nın sağ kanattan kullandığı uzun taç atışında N'Doye'un aşırttığı topu kaleci Hakan Arıkan iki hamlede kontrol etti.

7. dakikada Osmanlıspor golü buldu. Sağ kanattan Josue'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Musa Çağıran topu filelerle buluşturdu: 0-1

9. dakikada Pereira'nın sağ kanattan penaltı noktasına gönderdiği topa N'Doye bekletmeden vurdu. Kaleye giden topu Hakan Arıkan zorlukla engelledi.

17. dakikada Pererira'nın sağ kanattan kullandığı taç atışında savunmadan seken topa sert vuran Durica'nın şutunda kaleci Hakan Arıkan meşin yuvarlağı kontrol etti.

28. dakikada Osmanlıspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan köşe atışında Anıl Karaer'in kaleye gönderdiği kafa topunu kaleci Onur çizgi üzerinden çıkardı. Pereira'nın sırtına çarpan meşin yuvarlak çizgiyi geçince konuk ekip farkı ikiye çıkardı: 0-2

35. dakikadan orta sahadan aldığı topla rakiplerini çalımlayarak ceza sahası çizgisine kadar ilerleyen Castillo'nun pasında meşin yuvarlakla buluşan N'Doye'nin şutunda top direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada Trabzonspor aradığı golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Castillo'nun içeriye çevirdiği topa ön direkte dokunan N'Doye meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2

41. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. N'Doye'nin Osmanlıspor savunmasının arkasına gönderdiği topu Burak Yılmaz, kaleci Hakan Arıkan'ın solundan filelere göndererek skora denge getirdi: 2-2

57. dakikada Osmanlıspor tekrar öne geçti. Sağ taraftan topu taşıyan Umar'ın pasında Serdar Gürler topu ceza sahası içine gönderdi. Pereira ters bir vuruşla meşin yuvarlağı ikinci kez kendi kalesine gönderdi: 2-3

67. dakikada Mas'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa ayak içiyle vuran Yusuf Yazıcı'nın şutu kaleci Hakan Arıkan'da kaldı.

70. dakikada Trabzonspor maçta eşitliği sağladı. Ceza sahasında oluşan karambolde N'Doye'un şutunda savunmadan seken topla ceza sahası içi sağ çaprazında buluşan Yusuf Yazıcı, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 3-3

83. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Özer Hurmacı'nın sert şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada Sosa'nın sağ köşeden kullandığı korner atışında Rodallega'nın omuzuna çarpan top az farkla auta gitti.

90+2. dakikada Rodallega'nın pasında ceza içinde topla buluşan Burak Yılmaz, Osmanlıspor savunma oyuncusu Numan Çürüksu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 90+3. dakikada Trabzonspor öne geçti. Penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, sağ köşeden topu ağlara gönderdi: 4-3

90+3. dakikada penaltı pozisyonuna itiraz eden Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, hakem Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderildi.

Karşılaşmayı, Trabzonspor 4-3 kazandı.

Muhabir: Hakan Yoloğlu