Trabzonspor 3 puanla dönüyor

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Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.
12. dakikada Trabzonspor öne geçti. Castillo'nun savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Burak Yılmaz'ın ceza alanı sağ çaprazından uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
83. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Kucka'nın ceza alanı dışından sert şutunda yan direkten oyun alanına dönen top, sol kanada açıldı. Pozisyonu takip eden N'Doye'un ortasında kale alanında iyi yükselen Okay Yokuşlu, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2
Mücadele, Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Muhabir: Halife Yalçınkaya