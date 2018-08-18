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Trabzonspor 3- Sivasspor 1

Trabzonspor evinde oynadığı ilk liğ maöını ilk yarıda attığı gollerle kazandı,

Trabzonspor 3- Sivasspor 1

Trabzonspor evinde oynadığı ilk liğ maöını ilk yarıda attığı gollerle kazandı,

18 Ağustos 2018 Cumartesi 08:49
Trabzonspor 3- Sivasspor 1

Trabzonspor 3- Sivasspor 1

   Trabzonspor evinde oynadığı ilk liğ maöını ilk yarıda attığı gollerle kazandı,Spor Toto Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında bu sezon ilk kez kendi evinde sahaya çıkan Trabzonspor, taraftarı önünde ağırladığı Demir Grup Sivasspor’u 3-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Dakika 3’te Arouna Kone ile net bir gol fırsatından yararlanamayan Sivasspor, 7. dakikada Olcay Şahan’ı durduramayınca Trabzonspor 1-0 öne geçti.

Maçın 12. dakikasında sakatlanana Delvin N’Dinga’nın yerine oyuna giren David Braz, bir dakika sonra penaltıya sebep oldu.Topun başına geçen Hugo Rodallega skoru 2-0’a getirirken 27. dakikada yine Kolombiyalı forvetin attığı golle bordo mavili ekip durumu 3-1’e getirdi.

Trabzonspor’un üst üste gelen gollerine bir türlü yanıt veremeyen Sivasspor, 45+4’te Douglas’ın şık golüyle soyunma odasına 3-1 geride girdi.

İkinci yarıda ise oyunun temposu düşük seyirde devam etti. Zaman zaman yakalanan gol fırsatlarını her iki takım da değerlendiremeyince mücadele 3-1 Trabzonspor’un galibiyetiyle sona erdi.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda MKE Ankaragücü’ne konuk olurken Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSivasspor
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