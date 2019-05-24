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Trabzonspor'a galibiyet yetmedi

 Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi ancak bu skor 3.cü olmasına yetmedi.

Trabzonspor'a galibiyet yetmedi

 Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi ancak bu skor 3.cü olmasına yetmedi.

24 Mayıs 2019 Cuma 23:03
Trabzonspor'a galibiyet yetmedi

Trabzonspor'a galibiyet yetmedi

   Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi ancak bu skor 3.cü olmasına yetmedi.Trabzonspor sezonu 3 puanla bitirdi… Avrupa’ya gitmeyi daha önce garantileyen bordo mavililer üçüncülük hedefi için çıktığı maçta 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Avrupa Ligi’ne direkt gruplardan başlamak için Beşiktaş’ın puan kaybetmesini bekleyen Trabzonspor, siyah beyazlıların Kasımpaşa’dan 3 puan almasıyla ligi 4.sırada tamamladı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Çaykur Rizespor 16.dakikada Fernando Boldrin ile 1-0 öne geçti. Fernando Boldrin, Vedat Muriqi!in ceza sahası içinde kendisine aktardığı pası önce kontrol edip sonra da şık bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

4 dakika sonra Rodallega, Nwakeyeme’nin sol kanattan yapılan şık ortaya aynı şıklıkta bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-1.

24.dakikada Nwakaeme sol kanattan harika getirdiği topu yerden pasıyla altı pasın önündeki Rodallega’ya aktardı ve Rodallega’nın vuruşunu Melnjak’a çarpıp fileleri havalandırdı: 1-2.

Dakikalar 43’ü gösterirken Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür, Gökhan Akkan ile karşı karşıya kadlığı pozisyonda sol ayağıyla topu kaleye rahatça yolladı ve farkı ikiye çıkardı: 1-3.65’de Boldrin’in kullandığı köşe vuruşunda Vedat Muriqi içeride çok şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve farkı 1’e indirdi: 2-3. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Trabzonspor sahadan 3 puanla ayrıldı ve lige galibiyetle veda etti.

    Süper Lig’i 63 puanla Beşiktaş’ın 1 puan gerisinde 4.sırada bitiren Trabzonspor Avrupa Ligi’ne 3.ön eleme turundan katılacak. Bordo mavililer gruplara kalabilmek için 1 öne eleme maçı, 1 de play off maçı oynayacak. Bordo mavililer Avrupa’da ilk 2 resmi maçını 8-15 Ağustos tarihlerinde oynayacak. Karadeniz ekibi gelecek sezonu 1-1.5 ay erken açacak.

(Skor)

Son Güncelleme: 24.05.2019 23:12
Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporTrabzonspor
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