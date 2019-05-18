Trabzonspor, Beşiktaş'a geçit vermedi

Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı 2-1 yendi.Süper Lig’de 33.hafta derbisinde Trabzonspor Medical Park Stadı’nda üçüncülük için çekiştiği Beşiktaş’ı ağırladı. Maça oldukça istekli başlayan bordo mavililer ilk yarıda net fırsatlarda kaleci Karius’u geçemedi.

İlk yarıda tutuk bir oyun ortaya koyan Beşiktaş ise tek tehlikeli pozisyonu Burak Yılmaz ile harcadı. İkinci yarıda da 3 puan için saldıran Trabzonspor 53.dakikada Novak ile öne geçti. Abdülkadir Ömür sağdan müthiş getirdiği topu çizgiden arka direğe ortaladı.

Tehlikeli atakta çok iyi pozisyon alan Novak topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

Golü bulduktan sonra geriye yaslanan Trabzonspor’a Beşiktaş 74’te Kagawa ile cevap verdi. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Kagawa maça denge getirdi: 1-1.

Golden 2 dakika sonra Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası dışından vurduğu sert şut direkte patladı. 1 dakika sonra yine hızlı hücumla yüklenen ev sahibinde ceza yayı üzerinde sol ayağıyla harika bir aşırtma vuruş yapan Yusuf, Karius’u mağlup ederek topu ağlara gönderdi.

Müthiş golle öne geçen Trabzonspor kalan dakikalarda skoru korudu ve 3 puanın sahibi oldu. Ligde bitime 1 hafta kala 60 puana çıkan Trabzonspor Beşiktaş ile farkı 2’ye indirdi. Beşiktaş ligin son maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Trabzonspor ise Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.