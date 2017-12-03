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Trabzonspor Çalımbay ile ilk peşinde

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibini mağlup ederek, bu sezon ilk kez art arda 3 maç kazanmayı hedefliyor.

Trabzonspor Çalımbay ile ilk peşinde

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibini mağlup ederek, bu sezon ilk kez art arda 3 maç kazanmayı hedefliyor.

03 Aralık 2017 Pazar 14:28
Trabzonspor Çalımbay ile ilk peşinde

TRABZON (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bu sezon bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak.

Ligin 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi göreve başlayan Çalımbay yönetiminde bordo-mavililer, 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Çalımbay ile ligin 12. haftasında Osmanlıspor'u sahasında 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Karadeniz ekibi, Antalyaspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç üst üste galibiyet elde etme başarısı gösterecek.

Medical Park'ta saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesi Uğur Demirok ve Jose Sosa'nın sakatlıkları sürüyor.

Bu arada, Uğur Demirok'un yanı sıra Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Juraj Kucka, Matus Bero ve Burak Yılmaz sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Muhabir: Selçuk Kılıç

Son Güncelleme: 03.12.2017 11:47
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSüper LiğSporRıza ÇalımbayFutbol
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