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'Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum'

Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay, bordo-mavili takımda çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

'Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum'

Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay, bordo-mavili takımda çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

29 Aralık 2017 Cuma 16:57
'Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum'

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımda çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımdaki yardımcısı Mehmet Bülent Albayrak ile Kadıköy'deki 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtlayan Çalımbay, Trabzonspor'un teklifini tereddütsüz kabul ettiğini dile getirerek, "Trabzonspor'da çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Seve seve gittim. Bir yere gitmeden önce ekibimle görüşüyorum. Trabzonspor'a gitme konusunda hiçbir çekincemiz olmadı, hemen kabul ettik. Gönül isterdi ki sezon başında gideyim ve kendi takımımı kurayım. O zaman 'bu sene o sene' olabilirdi. Yine de kaybedilmiş bir şey yok. Ligde önümüzde oynayacağımız üç önemli maç var. Konyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe maçlarını iyi şekilde bitirirsek, mutlaka iyi şeyler olacak." diye konuştu.

"Bongonda ve Mas ayrılmak istiyor"

Rıza Çalımbay, kadrolarında bulunan Theo Bongonda ve Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılmak istediğini vurgulayarak, "Bongonda ve Mas ayrılmak istiyor. Bongonda'dan bir türlü faydalanamadık. Zaten o bölgede oynayan çok fazla futbolcu var. Gitmek için izin istedi, biz de verdik. Büyük ihtimalle ayrılacak. Mas'ı da Arjantin'den istiyorlar. Ailesi dönmek istiyor. Başkanımıza 'Gitmek istiyorsa, bırakalım.' dedim. Onun yerine yeni bir transfer yapmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Devre arası kampında eksikliklerini tamamlamaya çalışacaklarını anlatan Çalımbay, "Gördüğümüz yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz. Antalya'da kamp yapacağız. Bizim orta sahamız çok iyi. Sadece kanatlarda biraz sıkıntılarımız var. Onları da düzeltmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Yabancı sayısı fazla"

Rıza Çalımbay, Süper Lig'de uygulanan yabancı futbolcu kontenjanını fazla bulduğunu dile getirerek, "Şu anki yabancı sayısı fazla. 14 oyuncu gerçekten fazla. Galatasaray bir maça 11 yabancıyla çıktı. Gelecek yabancılar için yeni bir kriter olması gerekiyor. İngiltere güzel bir örnek. Kendi milli takımında belli sayıda maç oynamadıysan, İngiltere'de forma giyemiyorsun. Bu işin zaman zaman hem milli takımımıza hem de kulüplerimize zararı oluyor. Kriter koyarsanız bence daha kaliteli oyuncular gelir ve daha iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Ercan Çakar

Son Güncelleme: 29.12.2017 15:48
Anahtar Kelimeler:
Spor
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