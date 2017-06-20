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20 Haziran 2017 Salı 13:29

Trabzonspor'da futbolcuya var,personele yok

Trabzonspor'da sıkıntı bitmiyor

Trabzonspor'da futbolcuya var,personele yok
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Trabzonspor'da futbolcuya var,personele yok
   Trabzonspor'da sıkıntı bitmiyor..Maddi sıkıntılar yaşayan kulüpte çalışanlar isyan noktasına geldiler.Maddi yönde zor bir süreçten geçen Trabzonspor’da uzun süredir maaşlarını alamayan personele kısmi ödeme yapıldı. Son olarak Mart ayında maaş alan personele, yaklaşık 3 aylık sürenin ardından 19 Haziran’da Nisan ayı dönemine ait ödemenin gerçekleştirildiği belirtildi. Bordo-mavili yönetimin futbolcuların ödemelerini ise düzenli olarak gerçekleştirdiği ve sezon başında söz verildiği gibi bu noktada bir sorun olmadığı kaydedildi
Sözcü
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MaaşlarTrabzonspor
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