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Trabzonspor'dan 'transfer' açıklaması

Trabzonspor Kulübü, transferde futbol takımının ihtiyaçlarına göre en iyisini yapmak için gayret gösterildiğini bildirdi.

Trabzonspor'dan 'transfer' açıklaması

Trabzonspor Kulübü, transferde futbol takımının ihtiyaçlarına göre en iyisini yapmak için gayret gösterildiğini bildirdi.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 18:16
Trabzonspor'dan 'transfer' açıklaması

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, transferde futbol takımının ihtiyaçlarına göre en iyisini yapmak için gayret gösterildiğini bildirdi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yaz transfer döneminin sona ermesine yaklaşık 10 gün kaldığı belirtilerek, "Doğru transferlerin yapılması için yoğun bir gayret sarf ederken özellikle sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda çıkan transfer haberleri ile maalesef bilgi kirliliği oluşmaktadır. Her gün aynı haberlerin ortada dolaşmasının yarattığı dezenformasyona, kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadıkça itibar edilmemesini özellikle istirham ediyoruz." denildi.

Yılların getirdiği ekonomik sorunların içerisinde kulübün geleceğini doğru planlayarak en uygun şartlarda anlaşmalar yapabilmek amacıyla yoğun gayret sarf edildiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstenilen rakamları ödemek kaydıyla her oyuncunun alınabileceği herkesin malumudur. Ancak yanlış transferlerden kurtulmanın bedelinin çok daha ağır sorunlar olarak karşımıza çıktığını da yaşadığımız acı tecrübelerle herkesin bilmesini isteriz. Taraftarımızın transfer isteğini elbette anlayışla karşılıyoruz. Yönetim olarak takımımızın ihtiyaçlarına göre en iyisini yapma adına gayret gösteriyoruz. Ancak bunu yaparken kulübün geleceğini de karartmamamız gerekiyor. Çünkü yılların biriktirdiği aşırı borç yükünün kulübümüz üzerindeki dayanılmaz baskısı bilinen bir gerçektir."

Açıklamada, tüm taraftarlardan anlayış beklendiğine işaret edilerek, "Güzel haberler vermek umuduyla şimdiden herkese iyi bayramlar diliyoruz. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 2 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te gerçekleştireceğimiz bayramlaşmaya bir ve beraber olmak amacıyla bütün camiamızı bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Tuğba Yardımcı

Son Güncelleme: 31.08.2017 10:16
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TransferTrabzonspor KulübüTrabzonsporTrabzonSÜPERLİGSüper LiğSporFutbol
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