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Trabzonspor Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

10 Eylül 2017 Pazar 19:35
Trabzonspor Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti

TRABZON (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni ikinci yarıda attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

6. dakikada soldan Milinkovic'in yerden ortasında, ceza alanı içindeki Skuletic'in şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak'ın çeldiği topu, önünde bulan Ahmet İlhan Özek, yakın mesafede filelere gönderdi: 0-1

29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

53. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza alanı içinde topla buluşan Olcay Şahan, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

67. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında, sağ çaprazda Olcay Şahan'ın şutunda, kaleci Hopf tehlikeyi önledi.

82. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına doğru hareketlenen Abdülkadir Ömür'ün şutunda top üsten auta gitti.

84. dakikada Trabzonspor, 2 dakika önce oyuna giren Rodallega ile öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın sağdan ortasında, yakın mesafede Rodallega gelişine vuruşla meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 2-1

90. dakikada Trabzonspor, oyuna 3 dakika önce giren Onazi ile 3. golünü buldu. Sosa'nın pasında ceza alanına giren Onazi, kaleci Hopf'tan sıyrıldı. Bu sırada savunmada araya giren Ahmet Oğuz'un uzaklaştırmak istediği top Onazi'ye çarparak filelere gitti: 3-1

Karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Selçuk Kılıç

Son Güncelleme: 11.09.2017 09:04
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSüper LiğSporGençlerbirliği
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