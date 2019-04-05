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Trabzonspor hızlı başladı

Trabzonspor evinde ağırladığı Antalyaspor'u farklı yendi.

Trabzonspor hızlı başladı

Trabzonspor evinde ağırladığı Antalyaspor'u farklı yendi.

05 Nisan 2019 Cuma 23:28
Trabzonspor hızlı başladı

Trabzonspor hızlı başladı

   Trabzonspor evinde ağırladığı Antalyaspor'u farklı yendi.Trabzonspor Antalyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden 27. haftanın ilk maçı ile yeniden başladı. Trabzonspor 1-0 geri düştüğü maçta sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı ve kritik bir üç puana uzandı.

Trabzonspor Antalyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig’de milli ara ve seçim arası sonrası heyecan kaldığı yerden 27. hafta ile yeniden başladı. Zirveden kopmak istemeyen ve takibi sürdürmek isteyen Trabzonspor, tehlike hattından uzak konumunu korumanın peşindeki Antalyaspor’u konuk etti.

Bordo-mavililer, 1-0 geri düşse de sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı ve kalan bölüme moralli bir giriş yapmış oldu. Trabzonspor bu galibiyetle 46 puana yükselip maç fazlasıyla 3. Beşiktaş ile puan farkını bire indirdi. Antalyaspor ise 35 puanda kaldı.

Konuk ekip Antalyaspor 9’da Souleymane Doukara ile 1-0 öne geçse de Trabzonspor 21’de Anthony Nwakaeme ile eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 biterken ikinci yarıda vites artıran ev sahibi 58’de Caleb Ekuban’la öne geçti, 67’de ise Olcay Şahan’la skoru 3-1 yaptı. Son sözü ise 90+4’te Murat Cem Akpınar söyledi.

STAT: Medical Park

HAKEM: Hüseyin Göçek

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hosseini, Hüseyin, Ibanez, Abdülkadir Parmak, Sosa, Olcay, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

ANTALYASPOR: Boffin, Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Charles, Zeki, Hakan, Fredy, Amilton, Doukara

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporAntalyaspor
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