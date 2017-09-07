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Trabzonspor Hubocan'ın transfer sürecini tamamladı

Trabzonspor Kulübü, Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Slovak futbolcu Tomas Hubocan ile kiralık olarak anlaştığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Hubocan'ın transfer sürecini tamamladı

Trabzonspor Kulübü, Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Slovak futbolcu Tomas Hubocan ile kiralık olarak anlaştığını borsaya bildirdi.

07 Eylül 2017 Perşembe 19:43
Trabzonspor Hubocan'ın transfer sürecini tamamladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, satın alma opsiyonlu olmak üzere sezon sonuna kadar kiraladığı Slovak futbolcu Tomas Hubocan'a 1 milyon 800 bin avro, Marsilya Kulübüne de kiralama bedeli olarak 250 bin avro ödeyecek.

Karadeniz ekibi, oyuncunun bonservisini alması halinde de Fransız kulübüne 1 milyon 100 bin avro ödeme yapacak.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan iki ayrı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Tomas Hubocan ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2017-2018 futbol sezonu için 1 milyon 800 bin avro garanti ücret ödenecektir. Marsilya Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 250 bin avro ödenecektir. Ayrıca, şirketimiz 25.05.2018 tarihine kadar 1 milyon 100 bin avro bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma öncelik hakkına sahiptir."

Sağlık kontrolünden de geçti

Bordo-mavili ekibin transferi sürecini tamamladığı Tomas Hubocan, sağlık kontrolünden de geçti.

Muhabir: Selçuk Kılıç

Anahtar Kelimeler:
FutbolSporSüper LiğTomas HubocanTrabzonsporTransfer
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