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Trabzonspor ikinci yarılarda yara aldı

Trabzonspor, ligde karşılaşmaların ikinci yarısında kalesinde gol gördüğü 10 karşılaşmada 24 puan kaybetti.

Trabzonspor ikinci yarılarda yara aldı

Trabzonspor, ligde karşılaşmaların ikinci yarısında kalesinde gol gördüğü 10 karşılaşmada 24 puan kaybetti.

06 Mart 2018 Salı 14:28
Trabzonspor ikinci yarılarda yara aldı

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Trabzonspor, bu sezon karşılaşmaların ikinci yarılarında yediği gollerle zirve yarışında yara aldı.

Beşiktaş'a 71. ve 78. dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle mağlup olan bordo-mavililer, bu sezon 10 maçın ikinci yarısında yediği gollerle önemli puanlar yitirdi.

Karadeniz ekibi, ikinci yarıda kalesinde gol gördüğü 10 karşılaşmada 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 24 puan kaybetti. Bordo-mavili takım, sadece Galatasaray ve Osmanlıspor maçlarında ikinci yarılarda gol yemesine karşın maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Zirveyle ara açıldı

Ligin 16. haftası sonunda lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 5'e düşürerek şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Karadeniz ekibi daha sonraki bölümde ikinci yarılarda yediği gollerle zirve ile arasındaki puan farkı açıldı.

Trabzonspor, Kardemir Karabükspor karşısında 74. dakikada Yatabare'nin golünü kalesinde gördüğü maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak 2 puan yitirdi. Daha sonra Atiker Konyaspor maçında 2-1 üstün durumdayken 90. dakikada Orkun Çınar'ın golüne engel olamayan bordo-mavili takım, bu kez 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe karşısında 1-0'lık üstünlüğünü 84. dakikada De Souza'nın golüyle koruyamayarak maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, Beşiktaş maçında da 77. ve 78. dakikalarda Babel'in golleriyle 2-0 mağlup oldu.

Trabzonspor'un, ligin ikinci devresinde oynadığı maçların ikinci yarısında gol yediği 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 9 yitirdi, zirve ile arasındaki puan farkı 14'e çıktı.

Son Güncelleme: 06.03.2018 14:16
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSpor Toto Süper LigSporFutbol
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