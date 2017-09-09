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Trabzonspor ile Gençlerbirliği 67. randevuda

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla ligde 67. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği 67. randevuda

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla ligde 67. kez karşı karşıya gelecek.

09 Eylül 2017 Cumartesi 10:04
Trabzonspor ile Gençlerbirliği 67. randevuda

TRABZON (AA) - Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla ligde 67. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 66 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 37-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 17 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 126 gol attı, kalesinde ise 62 gol gördü.

Trabzon'daki karşılaşmalar

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 33 lig maçında 23 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, sahasındaki son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak başkent ekibine yenilmedi. Gençlerbirliği'ne en son 2011-2012 sezonunda evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 2012-2013'te 2-0, 2013-2014'te 3-0, 2014-2015'te 4-1, 2015-2016'da 1-0 galip geldi, geçen sezon oynanan karşılaşma ise 0-0 sonuçlandı.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. Karadeniz ekibi, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990'da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini yendi.

Anahtar Kelimeler:
67. RandevudaFutbolGençlerbirliğiSporSüper LiğTrabzonspor
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